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Исследование: Даже низкие дозы радиации вызывают рак

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Три компьютерные томографии могут спровоцировать рак.
Томография может вызывать рак
Томография может вызывать рак
omr.by

Ученые Кембриджского университета в Великобритании пришли к выводу, что низкие дозы радиации, эквивалентные проведению трех компьютерных томографий и считающиеся безопасными, дают раковым клеткам конкурентное преимущество перед здоровыми клетками. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Исследователи обнаружили, что безопасные уровни излучения увеличивают количество клеток с мутациями в гене p53, которые, как известно, связаны с высоким риском развития рака. При этом антиоксиданты, в частности N-ацетилцистеин, способствовали росту здоровых клеток у лабораторных мышей перед облучением, что снижало вероятность появления злокачественных опухолей. Однако ученые полагают, что такая терапия может нанести вред здоровым тканям, способствуя распространению дефектных клеток.

В организме всех людей имеются мутантные клетки, способные превратится в рак, в том числе с мутациями р53. Их число увеличивается с возрастом, но очень немногие из них в конечном итоге развиваются в злокачественные клетки. Однако повышенный радиационный фон может повысить эту вероятность, что следует учитывать при оценке рисков.

Напомним, ранее сообщалось, что удобрения для растений могут вызывать рак у человека.

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Теги: радиация, рак
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