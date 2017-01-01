Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Удобрения для растений могут вызывать рак у человека

Комментариев: 0
Популярный гербицид увеличивает риск рака на 41% .
Удобрения могут вызывать рак
Удобрения могут вызывать рак
abcscapes.com

Ученые Университета Вашингтона выяснили, что воздействие глифосата, самого широко используемого гербицида, повышает риск развития рака более чем на 40 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Читай также: В США хотят делать удобрения из трупов

Специалисты провели метаанализ научных работ, опубликованных в период 2011-2018 годов, включая исследование, в котором приняли участие более 54 тысяч человек, занимающихся обработкой растений пестицидами. Оказалось, что глифосат увеличивает риск формирования неходжкинской лимфомы на 41 процент. Эти данные согласуются с выводами Международного агентства исследования рака, которое в 2015 году классифицировало глифосат как вероятный канцероген для человека.

Глифосат впервые применялся в качестве гербицида в 1974 году. Его использование в сельскохозяйственной промышленности резко возросло с середины 2000-х годов, когда была введена практика применения гербицидов незадолго до сбора урожая. В результате зерновые культуры в настоящее время могут содержать больше токсичных веществ, чем раньше.

Напомним, ранее ученые выяснили, что плохая экология делает из хищников вегетарианцев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: рак, гербицид, удобрения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь