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Найден способ предотвратить преждевременную смерть

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Нужно просто бросить курить до 45 лет.
Отказ от курения может спасти жизнь
Отказ от курения может спасти жизнь
medikforum.ru

Ученые Австралийского национального университета выяснили, что курение табака убивает в стране около 17 человек в день — они умирают от связанных с вредной привычкой сердечных приступов, инсультов и других нарушений сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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В крупномасштабном семилетнем исследовании приняли участие 190 тысяч курильщиков и некурящих. Оказалось, что в год от инфаркта и инсульта, вызванных вредной привычкой, погибает более 6400 австралийцев. При этом ежегодно в больницы из-за курения попадают более 11 тысяч человек, то есть в день регистрируется 31 случай госпитализации.

Согласно выводам исследователей, отказ от курения в возрасте до 45 лет позволяет снизить вероятность заболеваний кровеносной системы на 90 процентов.

По словам ученых, у курильщиков риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний примерно в три раза выше, чем у людей, которые никогда не курили. У первых также вдвое выше риск сердечного-приступа, инсульта и сердечной недостаточности и в пять раз выше риск развития гангрены.

Напомним, ранее был найден признак скорой преждевременной смерти у мужчин.

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Теги: преждевременная смерть
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