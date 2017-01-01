Ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения

Пластик начал покрывать камни слоем.

Если вы решите отдохнуть на пляже этим летом, то с большой вероятностью увидите пластиковый мусор. Он будет или валяться на песке, или плавать в прибрежных волнах, или просто покоиться на дне. Соломинки, крышки от бутылок и сами бутылки, одноразовая посуда… Мы уже много раз писали о том, какой вред весь этот мелкий сор наносит окружающей среде. Однако недавно исследователи выявили новый, весьма необычный вид загрязнения. Его оригинальное название — «plasticrust», и по факту это самая настоящая «скальная порода» из пластмассы.

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Игнасио Гестосо, эколог из Центра морских исследований и экологии MARE на португальском острове Мадейра, впервые заметил странные корковые отложения на береговых скалах вулканического острова еще в 2016 году. Голубоватая пленка оплела камни и приклеилась к ним как старая жвачка к тротуару. Гестосо и его коллеги сделали несколько фотографий и взяли пару образцов, но для серьезного исследования этого, разумеется, было недостаточно. В начале этого года они вернулись на прежнее место за новыми данными и обнаружили, что корковый слой не только стал больше, но и заиграл новыми цветами. Экологи собрали таинственное вещество и подвергли его химическому анализу, чтобы понять, с чем именно они имеют дело.

Путем случайного отбора проб стало ясно, что за три года корковый слой покрыл примерно 10% всех скал. Он состоит преимущественно из полиэтилена, который встречается повсеместно, от одноразовых пакетов до пищевых контейнеров.

В статье, опубликованной в этом месяце в журнале Science of The Total Environment, Гестосо и его команда официально назвали это явление «пластиковой коркой», невиданной ранее формой пластикового загрязнения. К сожалению, это даже не первый тип совершенно нового материала, который природа породила в результате загрязнения. Шесть лет назад исследователи обнаружили нечестивое слияние пластика и камня на гавайском пляже в результате того, что костры растапливали пластиковые отходы и эта вязкая масса связывалась с песком и галькой. Но, в отличие от этого «пластигломерата», Гестос считает, что новые пластиковые отложения рождены водой, а не огнем.

Пластиковый налет sciencedirect.com

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«Вероятно, корка возникла в результате столкновения крупных кусков пластика с каменистым берегом. Пластик мягкий, а потому после сильного удара волной о камень он буквально растекался по поверхности и прилипал к ней. Точно такой же процесс происходит, к примеру, с лишайником или водорослями», отметил ученый.

Как пластиковые наросты отразятся на экологии данного региона? Это весьма интересный вопрос. С одной стороны, пластик напрямую способствует увеличению размера острова, а с другой — может вытеснить локальную прибрежную фауну. Впрочем, команда Гестосо обнаружила, что питающиеся водорослями виды морских улиток на пластиковых отложениях так же многочисленны, как и на камнях. Судя по всему, моллюски пасутся на водорослях, которые оседают прямо на корковом слое. Похоже, природа постепенно справляется с угрозой пластикового загрязнение и без вмешательства человека, постепенно принимая пластик в свой естественный цикл.

Если вы решите отдохнуть на пляже этим летом, то с большой вероятностью увидите пластиковый мусор. Он будет или валяться на песке, или плавать в прибрежных волнах, или просто покоиться на дне. Соломинки, крышки от бутылок и сами бутылки, одноразовая посуда… Мы уже много раз писали о том, какой вред весь этот мелкий сор наносит окружающей среде. Однако недавно исследователи выявили новый, весьма необычный вид загрязнения. Его оригинальное название — «plasticrust», и по факту это самая настоящая «скальная порода» из пластмассы.

Игнасио Гестосо, эколог из Центра морских исследований и экологии MARE на португальском острове Мадейра, впервые заметил странные корковые отложения на береговых скалах вулканического острова еще в 2016 году. Голубоватая пленка оплела камни и приклеилась к ним как старая жвачка к тротуару. Гестосо и его коллеги сделали несколько фотографий и взяли пару образцов, но для серьезного исследования этого, разумеется, было недостаточно. В начале этого года они вернулись на прежнее место за новыми данными и обнаружили, что корковый слой не только стал больше, но и заиграл новыми цветами. Экологи собрали таинственное вещество и подвергли его химическому анализу, чтобы понять, с чем именно они имеют дело.

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Путем случайного отбора проб стало ясно, что за три года корковый слой покрыл примерно 10% всех скал. Он состоит преимущественно из полиэтилена, который встречается повсеместно, от одноразовых пакетов до пищевых контейнеров.

В статье, опубликованной в этом месяце в журнале Science of The Total Environment, Гестосо и его команда официально назвали это явление «пластиковой коркой», невиданной ранее формой пластикового загрязнения. К сожалению, это даже не первый тип совершенно нового материала, который природа породила в результате загрязнения. Шесть лет назад исследователи обнаружили нечестивое слияние пластика и камня на гавайском пляже в результате того, что костры растапливали пластиковые отходы и эта вязкая масса связывалась с песком и галькой. Но, в отличие от этого «пластигломерата», Гестос считает, что новые пластиковые отложения рождены водой, а не огнем.

«Вероятно, корка возникла в результате столкновения крупных кусков пластика с каменистым берегом. Пластик мягкий, а потому после сильного удара волной о камень он буквально растекался по поверхности и прилипал к ней. Точно такой же процесс происходит, к примеру, с лишайником или водорослями», отметил ученый.

Как пластиковые наросты отразятся на экологии данного региона? Это весьма интересный вопрос. С одной стороны, пластик напрямую способствует увеличению размера острова, а с другой — может вытеснить локальную прибрежную фауну. Впрочем, команда Гестосо обнаружила, что питающиеся водорослями виды морских улиток на пластиковых отложениях так же многочисленны, как и на камнях. Судя по всему, моллюски пасутся на водорослях, которые оседают прямо на корковом слое. Похоже, природа постепенно справляется с угрозой пластикового загрязнение и без вмешательства человека, постепенно принимая пластик в свой естественный цикл.

Напомним, ранее сообщалось, что в Марианской впадине нашли пластиковый пакет.

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