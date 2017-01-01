Сразу три аппарата будут охотиться за кометой на краю Солнечной системы

Миссия будет запущена в 2028 году.

Миссия получила название Comet Interceptor. Ее задача — изучить «новую», то есть прибывшую во внутреннюю часть нашей системы впервые, долгопериодическую комету (которую называют «динамически новой кометой»). (Долгопериодические кометы, в отличие от короткопериодических, вращаются вокруг Солнца по крайне вытянутым орбитам, уходя к самым дальним краям нашей системы.) Миссия будет включать три аппарата, которые, прежде чем разделиться, будут выжидать близкого подхода необходимого объекта; они должны будут заснять комету с различных перспектив, что бы позволило построить 3D-модель объекта.

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Комета, которую рассчитывает «перехватить» ESA, должна посетить внутреннюю часть Солнечной системы в первый раз, вероятно прибыв из облака Оорта — гипотетической области нашей системы, которая, как предполагается, является источником долгопериодических комет (предполагается, что расстояние от Солнца до внешних границ данного облака составляет примерно 50−100 тысяч астрономических единиц). Специалисты рассчитывают увидеть комету, которая не претерпела сильных изменений с момента формирования Солнечной системы. Миссия, как пишет ESA, поможет понять, как эволюционируют кометы в ходе путешествия с окраин нашей системы к ее внутренней части.

Пока еще ESA не выбрало конкретную цель Comet Interceptor, однако надеется в скором времени заметить подходящую комету. Как ожидается, миссия будет запущена в 2028 году.

Напомним, ранее зонд NASA пролетел рядом с самым удаленным объектом Солнечной системы.

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