Зонд NASA пролетел рядом с самым удаленным объектом Солнечной системы

New Horizons пролетел возле астероида Ultima Thule.

Американское космическое агентство NASA сообщило 1 января, что получило сигналы от межпланетного зонда "Новые горизонты" (New Horizons). Сигналы подтверждают, что аппарат пролетел на расстоянии трёх с половиной тысяч километров от самого удалённого из известных объектов Солнечной системы, астероида Ultima Thule.

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В NASA подтвердили, что зонд после пролёта вблизи астероида остаётся в рабочем состоянии. Аппарат "Новые горизонты" был выведен в космос с Земли 12 лет назад.

Первое радиосообщение содержит только техническую информацию о состоянии зонда и подтверждение того, что аппарат успешно произвёл планировавшиеся наблюдения, а его компьютерная память заполнена информацией.

Ultima Thule расположен в так называемом поясе Койпера – третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних газовых гигантов.

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Возможно, в пояс Койпера входят тысячи таких тел, как Ultima, а их обледеневшее состояние почти наверняка послужит ключом к пониманию условий формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад.

Астероид Ultima Thule и Земля отдалены друг от друга на 6 миллиардов 500 миллионов километров.

Станция New Horizons предназначена для изучения Плутона и его спутника Харона. Миссия рассчитана на 15–17 лет. В июле 2015 года аппарат пролетел в 12,5 тыс. километров от поверхности карликовой планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что на краю Солнечной системы нашли карликовую планету.

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