На краю Солнечной системы нашли карликовую планету

Это самое далекое небесное тело в нашей системе.

Команда астрономов открыла самое далекое небесное тело, когда-либо наблюдаемое в Солнечной системе. Этот тело стало первым известным науке объектом Солнечной системы, который находится на расстоянии более 100 астрономических единиц (1 а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца) от нашей звезды.

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Об открытии этого нового объекта было объявлено вчера, в понедельник, 17 декабря 2018 г., Центром малых планет Международного астрономического союза, и объекту сразу было присвоено обозначение 2018 VG18. Это открытие было сделано группой ученых, включающей Скотта С. Шеппарда (Scott S. Sheppard) из Института Карнеги, Дэвида Толена (David Tholen) из Гавайского университета и Чада Трухильо (Chad Trujillo) из Университета Северной Аризоны, все научные учреждения США.



Для сравнения, в настоящее время второй самый далекий объект Солнечной системы под названием Эрис находится на расстоянии примерно 96 а.е. от Солнца. Плутон сейчас удален от нашего светила на расстояние всего лишь 34 а.е., то есть он почти в три раза ближе к Солнцу, чем объект 2018 VG18.

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Это открытие было сделано в рамках кампании по поискам таинственной гипотетической Планеты X, находящейся на большом удалении от Солнца. В то время как на такие близко расположенные к нашей звезде объекты, как Плутон, действует гравитация гигантских планет Солнечной системы, Юпитера и Сатурна, при переходе к более удаленным объектам нашей планетной системы действие гравитации гигантских планет ослабевает, поэтому исследователи считают, что орбиты таких объектов могут нести на себе влияние гравитации гипотетической Планеты 9, или Планеты X, орбита которой лежит далеко за пределами орбиты Плутона.



Первые изображения объекта 2018 VG18 были проведены при помощи телескопа "Субару", расположенного на горе Мауна-Кеа, 10 ноября 2018 г. Дополнительные наблюдения были выполнены при помощи Магелланова телескопа, расположенного в обсерватории Лас-Кампанас, Чили, и они позволили подтвердить, что объект находится на расстоянии 120 а.е. от Солнца, его диаметр составляет примерно 500 километров, он, вероятно, имеет сферическую форму и представляет собой карликовую планету. Период обращения объекта 2018 VG18 вокруг Солнца составляет около 1000 лет, поэтому для подробного расчета его орбитальной траектории потребуется не менее нескольких лет, отмечают авторы открытия.

Напомним, в 2014 году ученые обнаружили самую далекую карликовую планету Солнечной системы.

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