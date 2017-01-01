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На краю Солнечной системы нашли зародыш планеты

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Радиус тела всего 1,3 километра.
Найденный объект
Найденный объект
phys.org

Астрономы впервые обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы. Существование таких объектов, являющихся промежуточным звеном между скоплениями пыли и льда и полноценными планетами, предсказывали 70 лет назад, однако до сих пор подобные им зародыши планет в Солнечной системе не наблюдались. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Найденный объект располагается в поясе Эджворта-Койпера, который удален от Солнца на расстояние 30-55 астрономических единиц, то есть находится за орбитой Нептуна. Самым известным небесным телом в этом регионе является Плутон. Считается, что пояс состоит из объектов, оставшихся после формирования планет. Из-за небольшого количества солнечного света астероиды и кометы в этой части Солнечной системы сохранились такими, какими они были миллиарды лет назад.

Объекты радиусом в километр, находящиеся на таком расстоянии, очень тусклы, поэтому астрономы использовали метод, заключающийся в поиске звезд, которые заслоняются астероидом и поэтому кратковременно уменьшают свою яркость. Открытие такого небесного тела подтверждают гипотезу, согласно которой планетезимали — зародыши планет — на раннем этапе достигают небольших размеров, а потом быстро наращивают свою массу, превращаясь в крупные объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA пролетел рядом с самым удаленным объектом Солнечной системы.

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Теги: Солнечная система
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