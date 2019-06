Радары в США засекли гигантское облако божьих коровок

Читай также: Биологическое оружие: божьи коровки могут "захватить весь мир"

Метеорологи в Южной Калифорнии 4 июня 2019 года зафиксировали в ясный день на радаре Национальной метеорологической службы гигантское пятно. По мнению исследователей, оно возникло из-за беспрецедентно крупного роя божьих коровок из десятков миллионов особей, который занял площадь примерно 16 квадратных километров. Однако точная причина остается неизвестной. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты считают, что «облако» образовано видом Hippodamia convergens, хотя в Калифорнии обитает около 200 видов божьих коровок. Насекомые, вероятно, пролетали на высоте 1,5-2,7 километров. Такое поведение объясняется обычной ежегодной миграцией, однако в тот раз рой возник в необычное время года и был слишком большим. В холодный период года они улетают на зимовку, а весной возвращаются, чтобы начать охоту на тлю.

The large echo showing up on SoCal radar this evening is not precipitation, but actually a cloud of lady bugs termed a "bloom" #CAwx pic.twitter.com/1C0rt0in6z