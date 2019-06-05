Человечество подошло к концу своего существования - ученые

Неутешительный прогноз делают австралийские ученые.

Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования. Причинами скорого коллапса называются изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис. Об этом сообщает газета The Independent.

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Поскольку в ближайшем будущем значимых усилий по снижению уровня сжигания ископаемого топлива не предвидится, исследователи рассмотрели сценарий, согласно которому к 2030 году глобальные выбросы достигнут максимальных значений. В результате к 2050-му средняя температура воздуха на Земле поднимется на три градуса выше доиндустриальных значений. Морской лед, отражающий солнечные лучи, растает, исчезнет вечная мерзлота, в Амазонии наступит масштабная засуха.

Кроме того, произойдут изменения в распределении муссонов в Азии и Западной Африке, а также в Гольфстриме, что ухудшит обстановку в Европе. Северная Америка пострадает от разрушительных погодных явлений, включая лесные пожары, жару, засуху и наводнения. Азиатские реки станут менее полноводными, а количество осадков в Мексике и Центральной Америке упадет вдвое. К 2100 году планета начнет приближаться к отметке в пять градусов Цельсия выше доиндустриальных значений.

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Отмечается, что потепление на четыре градуса несовместимо с существующей организацией глобального сообщества, а также окажет разрушительное воздействие на экосистемы. Даже при потеплении на два градуса начнется массовое переселение населения из южных широт, и число климатических беженцев может достигнуть миллиарда. По словам авторов, мир не готов к тому, чтобы предусмотреть все последствия и принять смягчающие меры.

Напомним, ранее прогнозировалось, что к концу века на Земле будет 187 миллионов экологических беженцев.

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