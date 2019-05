К концу века на Земле будет 187 миллионов экологических беженцев

Если таяние ледников продолжится такими темпами, многим жителям Земли придется переселиться.

Международная команда исследователей из Великобритании, Нидерландов и США провела опрос среди экспертов-климатологов, на основе которого сделала выводы о нынешней скорости таяния ледников. По их данным, уровень Мирового океана к 2100 году может подняться на 178 сантиметров. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читай также: Температурные беженцы. К 2050 году экологическими переселенцами могут стать более 200 млн жителей Земли

Климатологи внимательно следят за тем, как изменение климата, вызванное антропогенным фактором, отражается на таянии ледников. Например, недавно масштабное исследование, длившееся с 1979 по 2017 год, наглядно продемонстрировало, что сегодня Антарктида теряет в шесть раз больше массы, чем 40 лет назад. В то же время исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA собрали данные о ледниках Гренландии за последние 46 лет и определили, что таяние ледников там ускорилось почти в шесть раз с 80-х.

В 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала пятый доклад, в котором указала на темпы повышения температуры и связанные с этим проблемы. Авторы настоящего исследования опросили экспертов-климатологов по поводу современного состояния климата и попросили их аргументировать свои ответы. Вместе с тем они провели воркшопы, чтобы в ходе дискуссии полученные данные подверглись критике и проверке.

Полученные результаты ученые сравнили с данными пятого доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В последнем говорилось о том, что при худшем сценарии температура повысится на 2 °C к 2100 году, что вызовет подъем уровня Мирового океана на высоту от 26 до 81 сантиметра. Сейчас прогноз ухудшился. Максимальная отметка повышения температуры поднялась до 5 °C, а уровень Мирового океана поднимется на высоту от 51 до 178 сантиметров. В таком случае под воду погрузится 1,8 миллиона квадратных километров — площадь, которая способна вместить в себя Германию, Францию, Испанию и Великобританию — вместе взятые. Под угрозой затопления окажутся такие города, как Шанхай, Нью-Йорк и Лондон. Примерно 187 миллионов человек останутся без крова. Пострадают плодородные регионы, например дельта реки Нил.

Читай также: Сколько будет мигрантов из-за изменений климата?

«Мы собрали восемь из 22 самых компетентных экспертов по Антарктиде и Гренландии и объединили их суждения о будущем. Ледяные щиты теряют лед во всевозрастающих масштабах, и мы не можем исключать высокие значения повышения уровня моря, однако стоит отметить, что они маловероятны, если мы продолжим следовать внедряемой нами политике, позволяющей избежать таких последствий», — сказал один из авторов Тамсин Эдвардс (Tamsin Edwards).

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили ради спасения Земли затемнить Солнце.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.