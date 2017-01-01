У змеи зафиксировали непорочное зачатие

Самка родила двух детенышей без участия самца.

Самка анаконды по кличке Анна, живущая в бостонском New England Aquarium, с момента появления на свет содержалась в серпентарии, где не было самцов ее вида. Это не помешало ей некоторое время назад назад родить двух здоровых детенышей. Генетическая экспертиза подтвердила, что они унаследовали ДНК только от матери.

Читай также: Ученые обнаружили непорочное зачатие у удавов

Речь идет о партеногенезе — способе полового размножения, при котором вся ДНК, необходимая для формирования эмбриона, берется только от самки. Партеногенез распространен у насекомых, а у позвоночных относительно редок — известны всего 70 видов, размножающихся так.

Преимущественно это рептилии, включая комодского варана, некоторые виды рыб и, как ни странно, куры. Для них, впрочем, это все-таки экзотика. У млекопитающих этот способ размножения пока не описан ни разу.

Читай также: Неизвестный ранее вид змеи нашли в желудке другой змеи

У анаконд партеногенез, видимо, встречается крайне редко. Случай с Анной — второй, известный науке за всю историю наблюдений, причем даже и в этом случае успех был весьма частичным: змея родила большое количество детенышей, но практически все были мертворожденными. Живыми оказались только двое. Количество мертвых в сообщении Daily Mirror не уточняется, но известно, что анаконда за раз рожает 28−42 детеныша.

Анаконды могут откладывать яйца, но это случается редко, живорождение явно преобладает.

Механизм партеногенеза у анаконд в данный момент совершенно не изучен, так что событие может помочь ученым в изучении темы.

Напомним, ранее сообщалось. что чем разборчивее самки, тем крепче вид.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.