Неизвестный ранее вид змеи нашли в желудке другой змеи

Змея ранее не попадалась в руки исследователям.

В июле 1976 года мексиканец Хулио Орнелас-Мартинес (Julio Ornelas-Martinez) обнаружил в лесах Серр-Баул крупную центральноамериканскую коралловую змею, или чернопоясного кораллового аспида, — красочную ядовитую змею, которая зачастую питается другими видами.

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Когда эта особь попала в руки ученых, исследователи обнаружили в ее животе останки другого животного, но вместо того, чтобы сразу же описать находку, они предпочли сохранить ее в музее и отложили для дальнейшего изучения. Теперь герпетолог Джонатан Кэмпбелл (Jonathan Campbell) из Техасского университета и его коллеги вернулись к змее и завершили ее изучение. Результаты работы опубликованы в Journal of Herpetology.

На тот факт, что перед учеными — совершенно новый вид, указывали сразу несколько фактов: большие неразделенные пластинки на нижней стороне хвоста (подкаудальные чешуйки), форма и покрытие его мужского полового органа (гемипенис), а также форма черепа.

Размеры змеи оказались не такими большими: извлеченный образец был взрослым самцом длиною в 258 миллиметров. По словам исследователей, некоторые из его особенностей, такие как удлиненная форма черепа и относительно простые чешуйки, позволяют предположить, что это тип роющей змеи, которая проводит большую часть своего времени под землей. Однако есть и некоторые вопросы, на которые, вероятно, не будет ответов, пока исследователи не смогут наблюдать живую змею этого вида.

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“Цвет спины змеи довольно непримечательный, равномерно бледно-коричневый, а узор отсутствует, что не считается чем-то необычным для роющих видов. Однако брюшные стороны отмечены тремя сериями темных прямоугольных и треугольных отметок, образующих три полосы по всей длине тела. Почему роющая змея, преимущественно живущая под землей, имеет такой характерный вентральный рисунок, нам неизвестно, однако важно заметить, что вентральный рисунок не повторяется ни у одной другой среднеамериканской змеи“, — утверждают исследователи.

Кроме того, несмотря на тот факт, что среда обитания этого вида может указывать на то, что он питается добычей с мягким телом — например, слизнями и дождевыми червями, — рот и зубы этой змеи больше напоминают виды, которые питаются организмами, имеющими хитин, — насекомые, многоножки и членистоногие. Если догадка о том, что это роющая змея, подтвердится, это объяснит, почему вид так успешно ускользает от исследователей.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили непорочное зачатие у удавов.

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