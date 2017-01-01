Археологи нашли редчайший инструмент майя

Редкий минерал использовался в солеварне.

В культуре древних майя нефрит занимал особое место, и часто использовался для изготовления самых разных безделушек и предметов культа. Однако этот ценный камень предназначался не только для декоративного убранства. Его минеральный подвид, жадеид, также нашел свое применение — но уже в качестве инструмента для тяжелого труда.

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Ученые из Университета штата Луизиана обнаружили высококачественный инструмент из жадеита и его рукоять там, где когда-то были соляные ямы майя Эк Вей Нал. Удивительно, но он великолепно сохранился и до сих пор может быть использован по прямому назначению. Это первый случай, когда жадеитовый артефакт был найден вместе со своей рукояткой, в данном случае выполненной из розового дерева. Однако тот факт, что его нашли на территории солеварни, оказался для археологов полной неожиданностью.

«Высококачественный полупрозрачный жадеит обычно ассоциируется с ритуальной или церемониальной культурой, по крайней мере когда речь идет о майя», поясняет археолог и антрополог Хизер МакКиллоп в своей новой статье. По ее словам, столь ценный и качественный камень обычно не использовался для грубых, утилитарных целей.

cambridge.org/

Всего на затопленных руинах древней соляной «промзоны» на юге Белиза было найдено 110 объектов, принадлежавших майя. Соль в те времена добывали путем испарения рассола в кипящих над кострами котлах. В результате образовался целый цех из десяток соломенных кухонь, однако продолжался промысле до 900 года н.э., после чего уровень моря поднялся настолько, что затопил прибрежную область лагуны.

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По словам исследователей, добыча соли не была работой легкой и высшие слои населения ей никогда не занимались — поэтому их и удивил столь дорогой инструмент. «На протяжении всего классического периода (300−900 годы н.э.) полупрозрачный жадеит такого качества обычно использовался для уникальных изделий мастеров, как правило ювелирного характера: бляшек, статуэток, сережек и прочих украшений королевской семьи и их окружения», объясняет команда.

Ученые пришли к заключению, что жадеит в качестве материала для соляного зубила был выбран не столько из-за высокой стоимости и статусного значения, сколько из-за твердости и надежности — многочисленные сколы и царапины показывают, что пользовались им очень активно. Вероятно, потребность в соли делала соляные кухни весьма доходным бизнесом, а потому мастера могли позволить себе потратить немалые средства для того, чтобы обеспечить себе комфортные условия работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике нашли ритуальную пещеру майя.

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