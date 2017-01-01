В Мексике нашли ритуальную пещеру майя

До этого ее находил археолог по имени Виктор Сеговия, но после открытия он велел местным жителям опечатать пещеру.

Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили ритуальную пещеру майя под священным городом Чичен-Ица. Об этом сообщается на сайте института.

Чичен-Ица — город, представлявший политический и культурный центр цивилизации майя. Он располагается на севере полуострова Юкатан. Его основали примерно в 455 году и строили в два этапа. Первую часть города составляют строения VI-VII веков, а вторую — X-XI веков нашей эры.

Пещера майя inah.gob.mx



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В 2018 году во время поиска уровня грунтовых вод под городом археологи нашли систему туннелей под названием Баламку (Balamku), что означает «Бог Ягуар». До этого в 1966 году ее отыскали местные фермеры, а затем ее посетил археолог Виктор Сеговия (Víctor Segovia Pinto). Он составил отчет, в котором указал на большое количество артефактов, но продолжать раскопки не стал и велел жителям закрыть вход. Почему он так поступил, до сих пор остается загадкой.

Работники института долгое время ползали по узким туннелям подземной сети, прежде чем наткнулись на ритуальную пещеру. Внутри оказались прекрасно сохранившиеся артефакты жертвоприношений, такие как горелки ладана, вазы и тарелки, украшенные лицами древних богов. Всего исследователи насчитали 155 предметов.

Пещера майя inah.gob.mx



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Археологи полагают, что открытая пещера — лишь одна из семи священных комнат Баламку. Изучение самих объектов поможет лучше понять культуру пещерных ритуалов майя. В то же время исследование геологии и микробиологии пещеры позволит установить климатические циклы, проходившие в периоды роста и падения города.

В прошлом году авторы проекта El Tintal Archaeological Project просканировали не только столицу Мутульского царства, но и прилежащую территорию на полуострове Юкатан. Они определили, что устройство цивилизации майя сложнее сложившихся ранее представлений. Ученые нашли 61 480 строительных конструкций: тротуары, дороги, каналы, фермы разных размеров и оборонительные укрепления.

Напомним, ранее ученые выяснили, что цивилизацию майя погубила засуха.

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