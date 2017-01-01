В метеорном рое Тауриды нашли потенциальную опасность Земле

Наша планета войдет в метеорный поток летом.

Новое исследование представляет доказательства того, что метеорный поток, который будет наблюдаться этим летом, может представлять угрозу для Земли и ее населения.

Когда астрономы обсуждают возможную космическую угрозу для нашей планеты, то первым источником опасности обычно называют околоземные объекты, такие как астероиды и метеороиды, а вторым – «гостей» из внешней Солнечной системы, которые обычно представлены кометами. Прогнозирование орбит околоземных объектов выполнено в настоящее время примерно для 90 процентов астероидов, в то время как визиты из внешней части нашей планетной системы предсказать намного сложнее.

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Метеорный рой Тауриды представляет собой третий потенциальный источник риска, который изменяет вероятность возможных катастрофических столкновений. Взрыв Тунгусского метеорита в 1908 г. считается событием с вероятностью 1 : 1000 в год, если принять распределение событий по времени случайным. Однако метеорный рой Тауриды, плотное скопление метеоров внутри метеорного потока Тауриды, сквозь которое регулярно проходит Земля в ходе орбитального движения вокруг Солнца, значительно изменяет эту вероятность и дает возможность обосновать тот факт, что событие с вероятностью появления порядка 1 раз в 1000 лет произошло всего лишь чуть более ста лет назад. Если предполагаемая опасность со стороны метеорного роя Тауриды будет подтверждена, это приведет к увеличению прогнозной вероятности крупных столкновений с метеорами этой группы на протяжении относительно непродолжительного периода времени.

Согласно новому исследованию, основанному на компьютерном моделировании, этим летом, когда Земля подойдет на расстояние всего лишь 30 миллионов километров от центра метеорного потока Тауриды, будут обеспечены лучшие условия наблюдения этого метеорного потока, которые позволят оценить опасность столкновения нашей планеты с крупными метеороидами.

Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org; главный автор Дэвид Л. Кларк (David L. Clark).

Напомним, ранее сообщалось, что японцы создадут первый искусственный метеорный дождь.

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