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Японцы создадут первый искусственный метеорный дождь

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К 2020 году первый метеорный дождь "прольется" над Хиросимой.
Метеорный дождь будет искусственным
Метеорный дождь будет искусственным

Фирма ALE, штаб-квартира которой расположена в Токио, заканчивает разработку двух микро-спутников, с борта которых будут выпущены крохотные шары, вспыхивающие при входе в атмосферу и имитирующие таким образом метеорный дождь.

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Первый из этих спутников будет запущен в космос на борту ракеты, старт которой планируется национальным японским космическим агентством в марте 2019 г.

Второй спутник будет запущен в середине 2019 г. с использованием частной ракеты.

На борту каждого из этих спутников будет находиться по 400 крохотных шаров, выполненных из специального материала, состав которого держится фирмой в строжайшем секрете.

Этих 400 шаров будет достаточно для 20-30 сеансов, согласно компании, а несущие их спутники будут пребывать на орбите в течение примерно двух лет.

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Кроме того, компания ALE исследует возможность превращать в гигантские "огненные шары" неисправные спутники, находящиеся на орбите.

Два спутника компании ALE будут работать на околоземной орбите к февралю 2020 г., а весной 2020 г. ожидается первое в мире представление искусственного метеорного дождя над городом Хиросима, расположенном в западной части Японии.

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Теги: метеорный дождь, Япония
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.07.2018, 10:17
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Самый крутой искусственный метеорный дождь американцы наблюдали когда развалился их шаттл! Правда астронавтов жалко...Многоразовость все же в космонавтике дело рискованное!
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