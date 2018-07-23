Японцы создадут первый искусственный метеорный дождь

К 2020 году первый метеорный дождь "прольется" над Хиросимой.

Фирма ALE, штаб-квартира которой расположена в Токио, заканчивает разработку двух микро-спутников, с борта которых будут выпущены крохотные шары, вспыхивающие при входе в атмосферу и имитирующие таким образом метеорный дождь.

Читай также: На Землю упадет интенсивный метеорный дождь

Первый из этих спутников будет запущен в космос на борту ракеты, старт которой планируется национальным японским космическим агентством в марте 2019 г.



Второй спутник будет запущен в середине 2019 г. с использованием частной ракеты.



На борту каждого из этих спутников будет находиться по 400 крохотных шаров, выполненных из специального материала, состав которого держится фирмой в строжайшем секрете.



Этих 400 шаров будет достаточно для 20-30 сеансов, согласно компании, а несущие их спутники будут пребывать на орбите в течение примерно двух лет.

Читай также: Фотогалерея: Охота на Персеиды. На Земле прошел звездный дождь

Кроме того, компания ALE исследует возможность превращать в гигантские "огненные шары" неисправные спутники, находящиеся на орбите.



Два спутника компании ALE будут работать на околоземной орбите к февралю 2020 г., а весной 2020 г. ожидается первое в мире представление искусственного метеорного дождя над городом Хиросима, расположенном в западной части Японии.