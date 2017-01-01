Впервые получено видео обучения иммунных клеток

Ученые увидели, как Т-клетки учатся распознавать врагов.

Перед Т-клетками стоит грандиозная задача — распознавать и уничтожать разнообразные патогены, с которыми организм сталкивается на протяжении всей жизни, одновременно избегая воздействия на здоровую ткань. Ученые из Техасского университета в Остине (США) впервые засняли на видео процесс обучения Т-клеток в тимусе — вилочковой железе, сообщается на сайте университета.

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При аутоиммунных заболеваниях, включая диабет первого типа, волчанку, рассеянный склероз и другие болезни Т-клетки ведут себя аномально и атакуют собственные здоровые ткани. Ученые пока не могут объяснить, почему это происходит, однако теперь стали очевидны новые подробности предварительного обучения иммунных клеток.

Видеозапись получена во время наблюдения за тимусом у мышей. В этом органе иммунные клетки созревают и получают ориентиры для дальнейшего поведения перед высвобождением.

С помощью двух мощных лазеров команда запускала короткие импульсы каждые 15 секунд на участок ткани тимуса.

Оказалось, что клетки тимуса обучают Т-клетки идентифицировать и в дальнейшем игнорировать обычные белки человека, чтобы предотвратить потенциальную атаку на здоровые ткани.

Команда узнала и другие подробности о том, как различные типы клеток тимуса работают вместе, а также запускают самоуничтожение Т-клеток в случае сбоя.

Авторы уверены, что выводы помогут в разработке методов лечения аутоиммунных заболевания, а также для состояний, когда иммунная системы организма особенно уязвима. Например, после пересадки костного мозга, когда у пациентов повышаются риски аутоиммунитета.

Напомним, ранее сообщалось, что у людей обнаружили вторую иммунную систему.

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