У людей обнаружили вторую иммунную систему

Но пользы от нее мало.

Мы постоянно слышим об укреплении иммунитета, а также о том, что стоит нашей иммунной системе немного ослабнуть, как страшные болезни не заставят себя ждать. Оспаривать наличие иммунитета никто не собирается, однако группа исследователей из Университета МакГилл (Канада) не так давно выяснила, что иммунная система не одна. Их целых две. И вторая может мешать нам строить отношения с другими людьми.

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Несмотря на, казалось бы, отсутствие связи между человеческим общением и иммунитетом, все не так однозначно. Еще примерно 10 лет назад группа психологов предположила, что помимо иммунной системы, которая отвечает за внутреннюю защиту организма от патогенных микроорганизмов, вирусов и прочего, есть ещё и внешняя. Она получила название behavioral immune system (поведенческая иммунная система). И суть ее работы заключается в следующем: она активируется в тот момент, когда при взаимодействии с людьми и предметами вокруг у человека появляется риск заразиться. Например, мы находимся в коллективе, где все кашляют и чихают. Или заходим в палату, где полно больных людей. В конце концов, просто когда входим в незнакомое помещение с неприятным запахом.

Влияние «второй иммунной системы» на отношения так и оставалось бы в рамках неподтвержденной теории, если бы не исследования канадских ученых. Они в ходе экспериментов выяснили, что активация иммунитета человека происходит в тот момент, когда мы видим в другом человеке угрозу нашему здоровью. При этом мы неосознанно формируем предвзятое отношение к нему. В тестах участвовало 2 группы людей в возрасте от 18 до 35 лет. 66 человек знакомились и общались по Интернету, а 121 человек – в реальной жизни на быстрых свиданиях. Выяснилось, что вторая группа людей в 80% случаев автоматически тормозила стимул продолжать общение при «добавлении» угрожающих здоровью сигналов вроде запахов, небольших царапин и прочего, даже в том случае, если до этого в общении не возникало проблем. Как заявила автор работы доктор Нацуми Савада,

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"Мы правда не ожидали, что подобное произойдет в реальных ситуациях, когда люди обычно мотивированы на формирование новых социальных связей. Помимо того, как люди относятся друг к другу, есть и другие важные факторы, которые влияют на развитие отношений. Например, как выяснилось, это боязнь заболеть".

Можно было бы подумать, что все вышеперечисленное связано лишь, так сказать, с "визуальным отвращением", но это не так. Потому что после "добавления болезненного фактора" уровень иммунных клеток в крови испытуемых значительно повышался.