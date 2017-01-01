Ученые: Из-за смены климата люди сварятся подобно лягушкам в кипятке

Наступление смены климата мы можем не заметить.

Люди отлично приспосабливаются к глобальному потеплению воздуха на Земле, и это было доказано исследователями из Калифорнийского университета в Дэвисе. Они обнаружили, что из-за медлительности процесса люди попросту не замечают серьезных изменений и привыкают к постоянно повышающейся температуре. На первый взгляд, эта новость может показаться хорошей, но на самом деле она очень пугающая — исследователи считают, что в определенный момент люди могут попросту свариться заживо, не заметив образования крайне опасного и жаркого климата.

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В XIX веке учеными была придумана теория, получившая название «лягушка в кипятке». Они были уверены что лягушка, кинутая в емкость с постепенно нагревающейся и вскипающей водой, не будет замечать изменения температуры и попросту сварится, так и не поняв что произошло. Несмотря на то, что эта теория уже опровергнута, современные исследователи уверены, что в будущем людей может ждать участь той самой лягушки из оригинального эксперимента.

С 2014 по 2016 годы команда исследователей под руководством профессора Френсиса Мура изучала миллиарды сообщений в сервисе Twitter. Они обращали внимание на географическое местоположение пользователей, отклики на сообщения о погоде и актуальную на тот момент информацию о ее состоянии. Чтобы узнать, как люди относятся к повышению температуры сейчас, собранные данные были сравнены с показателями температуры в 1981-1990-е годы.

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Оказалось, что чаще всего люди реагируют на нетипичные для сезона состояния погоды: например, на теплую зиму и холодное лето. Однако, эта реакция быстро забывается, и уже через пять лет люди начинают воспринимать теплые зимы и другие аномальные явления как нечто нормальное.

"Это действительно похоже на синдром «кипящей лягушки». Люди начали привыкать к изменениям, которые они на самом деле хотят предотвратить", - заявил Фрэнсис Мур, специалист по климату.

Данный факт очень насторожил исследователей, но они считают, что в будущем погода еще даст о себе знать. Скорее всего, люди заметят изменения при резком увеличении количества лесных пожаров, засух и штормов. Такие катастрофы смогут в самой жесткой форме напомнить людям о состоянии планеты, и им срочно придется что-то воспринимать.

Напомним, ранее ученые показали, как на нас влияют всего полградуса.

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