Изменение климата: Как на нас влияют всего полградуса

Всего полградуса существенно влияют на климат.

В октябре 2018 года Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) представила общественности специальный доклад, посвященный половине градуса – точнее, тем последствиям, которые ждут нас, если средняя глобальная температура к концу столетия поднимется на полтора градуса или же если она поднимется на два. В докладе есть два главных вывода: во-первых, полградуса имеют очень большое значение, во-вторых, у нас есть все технические и финансовые возможности для того, чтобы удержаться на уровне в полтора градуса, сообщает NKJ.

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Еще три года назад, когда только было подписано Парижское соглашение, было ясно, что даже два градуса – это много и надо стремиться к полутора. Чтобы оценить, насколько значима разница между 1,5 ˚С и 2 ˚С, специальная исследовательская группа, подсчитала, чем эти полградуса обернутся для экономики. По данным доклада, если к концу столетия мы выйдем с двумя градусами, то от снижения урожайности пострадают примерно 330–400 млн человек. Если температура останется в пределах полутора градусов, то 30–40 млн человек. Правда, некоторые эксперты полагают, что полтора и даже два градуса – просто фантастика, и какие бы меры мы ни принимали (вплоть до прекращения выбросов парниковых газов к 2050 году), к концу века температура все равно может повыситься на три градуса. И в случае, если нас ждет прибавка в три градуса, то, снижение урожайности почувствуют уже до 1,6–2 млрд человек.

Также повышение температуры более чем на полтора градуса для нас неприемлемо, потому что если средняя глобальная температура достигнет отметки в два градуса, начнутся необратимые процессы, которые приведут к тому, что Антарктида утратит значительную часть своего ледового покрова.

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Сейчас криосфера теряет свои объемы в основном за счет таяния горных ледников. Но даже если растают все ледники мира, уровень моря поднимется "всего" на 0,5 метра. В случае, если свой ледовый покров потеряет Гренландия, уровень моря поднимется на 7 метров. А когда дело дойдет до Антарктиды, то на 58 метров.

Уровень моря повышается уже сейчас, причем с ускорением, и не столько из-за таяния льдов. После 1970 года повышение уровня моря шло со скоростью 2 мм в год, а вот последние 10 лет это уже 3,5 мм в год. Среди причин, которые влияют на этот процесс, лидирует термическое расширение океана: вода становится теплее, ее объем увеличивается и, как следствие, уровень моря повышается. В истории нашей планеты уже были межледниковые периоды, когда глобальная температура была выше нынешней примерно на два градуса. Тогда и уровень моря был выше на 6­–13 метров, а значительная часть Антарктиды была свободна ото льда. То есть повышения температуры на 1–2 градуса достаточно, чтобы антарктические льды снова начали таять.

Скептики в отношении глобального потепления могли бы обратить внимание на данные о том, как из-за повышения температуры в самое ближайшее время может измениться жизнь в больших городах. Здесь огромное значение имеет не столько глобальная температура, сколько температура поверхности земли, поскольку в городах в результате энергопотерь, снижения испаряемости и под воздействием других факторов формируются так называемые "тепловые острова".

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Другая проблема, с которой мы также рискуем столкнуться в ближайшие годы, касается жилой и промышленной недвижимости. Больше всего при повышении температуры пострадает так называемый первый промышленный пояс – предприятия старой постройки с преимущественно металлическими крышами. В силу того, что металл моментально нагревается, он еще и отдает тепло обратно в атмосферу, тем самым поддерживая высокую температуру воздуха. Чуть меньше рискуют пострадать от перегрева жители современных многоэтажек и те, кто много времени проводит во втором промышленном поясе – так называют складские и промышленные помещения и постройки в промзонах. Многоэтажные дома, как многие, наверное, знают по собственному опыту, довольно быстро нагреваются и не очень быстро остывают. Поэтому, когда после жарких дней наступает прохладная погода, в домах еще какое-то время довольно жарко. Кроме того, высокие и крупные здания влияют на движение воздуха, из-за чего между высокими домами даже в безветренный день могут возникать локальные вихри. Они могут быть настолько сильными, что в целях безопасности на верхних этажах лучше не открывать окна. Соответственно, даже в жаркий день температура воздуха там будет выше, чем в других помещениях. Смягчить ситуацию можно, устроив вокруг высотных домов зеленые зоны. Но пока эти деревья вырастут…

Жителям домов, построенных в 80-е годы прошлого века, повезло больше: у их домов не очень много этажей, и они защищены от прямых солнечных лучей и ветров оставшимися зелеными насаждениями, которые окрепли за 30–40 лет. Ну а лучше всех к грядущим повышениям температуры готовы жители пятиэтажек, тех самых "хрущевок", особенно там, где они занимают большие районы – малая этажность и зеленые массивы делают эту непопулярную категорию недвижимости сегодня довольно перспективной в будущем.

Напомним, ранее ученые заявили, что к 2050 году климат на Земле изменится навсегда.