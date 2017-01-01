Раскрыто происхождение строительного материала Стоунхенджа

Голубые камни добывались в 230 км от места постройки.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона определили, что внутренние камни Стоунхенджа происходят из рудников, которые находятся на расстоянии 230 километров от Эймсбери. Работа опубликована в журнале Antiquity.

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Споры о происхождении голубых камней (чужеродных по отношению к территории монумента) Стоунхенджа ведутся уже столетие. Сейчас геологи из Университетского колледжа Лондона выявили взаимосвязь между двухтонными глыбами и рудниками, находящимися у холмов Пресели (Preseli Hills) в Западном Уэльсе.

Ученые давно знали, что голубые камни прибыли из Уэльса, но сейчас они сравнили их строение с обнаженными породами Крейг Рос-и-фелин (Craig Rhos-y-felin) и Карн Годог (Carn Goedog). По словам авторов, полное совпадение не оставляет сомнений в истоках происхождения камней. Сейчас ученым куда интереснее вопрос транспортировки ископаемых.

Археологи выдвигают несколько теорий. Одна из них заключается в том, что древние люди могли погрузить голубые камни на деревянные сани, чтобы таким образом облегчить перемещение. В пользу этой теории свидетельствуют рукотворные каменные платформы, найденные рядом с рудниками. Ранее предполагали, что плиты могли транспортировать по воде, но сейчас такая гипотеза кажется маловероятной, потому что наземный маршрут более прямой и короткий. Тем не мене авторы исследования сходятся в том, что передвижением камней, скорее всего, занимались люди, а не природа. Камни имели форму вертикальных столбов и их могли отделить от остальной породы, расширяя зазоры на стыках между ними.

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О научных планах рассказал сотрудник Университетского колледжа Лондона Майк Паркер Пирсон (Mike Parker Pearson):

"Что действительно интересно в открытии, так это то, что мы еще на шаг приблизились к раскрытию тайны Стоунхенджа. Любой другой неолитический памятник Европы был построен из мегалитов, которые переместили не более чем на 16 километров. Сейчас мы пытаемся понять, что же такого важного было в холмах Пресели пять тысяч лет назад".

Авторы предполагают, что месторождения камней могли иметь некое ритуальное значение. Раскрытием этой тайны они намерены заняться в дальнейшем.

В прошлом году журналист, археолог и популяризатор археологии Майк Питтс (Mike Pitts), участник нескольких раскопок Стоунхенджа, заявил: часть мегалитов могла находиться на месте будущего комплекса задолго до начала строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что разгадана тайна строителей Стоунхенджа.

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