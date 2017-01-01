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В Ирландии нашли еще один Стоунхендж

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Комплекс нашли случайно.
Еще один Стоунхендж
Еще один Стоунхендж

Археологи с помощью дрона обнаружили в Ирландии следы ранее неизвестного хенджа — доисторического сооружения, аналогичного Стоунхенджу. Находка стала возможной благодаря сильной жаре, которая повлияла на рост травы над руинами. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Остатки хенджа представляют собой круглую отметину диаметром 150 метров. По оценкам, возраст находки составляет около пяти тысяч лет и сооружение было построено во времена позднего неолита или раннего бронзового века.

Хендж является частью археологического комплекса Бру-на-Бойн в долине реки Бойн (40 километров к северу от Дублина), который включает в себя могильные курганы, менгиры и другие хенджи. Постройка, по мнению исследователей, предназначалась для проведения ритуалов и могла вместить несколько тысяч человек.

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По словам археологов, находка имеет международное значение, поскольку обладает ранее не встречавшимися особенностями. К ним относятся, например, секции из двойных канавок, составляющие окружность.

Существует несколько механизмов образования отметин, указывающих на расположение руин. Во-первых, растения из-за жары могут полностью засохнуть, если они растут прямо над каменными стенами или фундаментом, которые препятствуют накоплению достаточного количества влаги в почве. В другом случае вода может скапливаться в искусственных канавах, заполненных грунтом, и тогда трава над ними, наоборот, растет лучше, чем в других местах. Различия становятся заметны при относительно долгих периодах засухи, поэтому в обычных условиях руины остаются скрытыми в течение многих лет или десятилетий.

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Теги: Стоунхендж, Ирландия
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