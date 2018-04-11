Раскрыта одна из тайн Стоунхенджа

Два крупнейших камня стояли еще до начала постройки комплекса.

Археолог Майк Питтс (Mike Pitts) — один из нескольких исследователей, делавших раскопки внутри Стоунхенджа — обнаружил свидетельство тому, что два крупнейших и важнейших камня памятника (валуны песчаника (сарсена)) могут находиться на данном месте уже в течение миллионов лет. О результатах работы Питтса кратко сообщает портал ScienceAlert.

Читай также: Стоунхендж мог быть музыкальным инструментом

В 1970-х годах считалось, что валуны песчаника, весящие до нескольких тон, не могли естественным образом возникнуть на территории Солсберийской равнины. Таким образом, тогда исследователи пришли к выводу, что люди, построившие Стоунхендж, должны были перетащить все камни с Холмов Марлборо (Marlborough Downs), находящихся на расстоянии 32 километров.

Однако Питтс, исследовав два валуна — Пяточный камень и 16-й камень, предположил, что их, вероятно, не перемещали — и они так и находились на месте памятника еще до прихода людей. По словам археолога, на данных камнях нет очевидных следов обработки, в отличие от других элементов Стоунхенджа. Кроме того, выстроенные в линию, эти валуны указывают на точку горизонта, где происходит восход солнца во время летнего солнцестояния и заход солнца во время зимнего солнцестояния. Таким образом, возможно, если камни уже находились на месте, они могли играть важную роль для людей, живших в его окрестностях тысячи лет назад.

Читай также: В районе Стоунхенджа найдены более древние памятники

Питтс также отмечает две большие ямы у подножья валунов. У Пяточного камня находится углубление диаметром шесть метров — по мнению археолога, оно слишком велико и вряд ли предназначалось в качестве выемки для размещения камня. Питтс предполагает, что данное углубление могло быть вырыто для того, чтобы «приподнять» камень. Углубление примерно такого же размера находится также недалеко от «16-го» камня, отмечает исследователь.

Недавно было показано, что и на Солсберийской равнине находят остатки сарсена, хотя они и меньше, чем те, что находятся на Холмах Марлборо, и имеют иную форму. Массивы песчаника, как предполагается, могли сформироваться в Третичном периоде (от 65 млн до 1,8 млн лет назад), а затем — в результате сильных погодных изменений — они были разбиты на более мелкие фрагменты.