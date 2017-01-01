Умер создатель термина "глобальное потепление"

Брокер умер на 88 году жизни.

Уоллес Брокер, американский климатолог, который одним из первых использовал в научной статье на английском языке термин «глобальное потепление», скончался в возрасте 87 лет после болезни. Историю Брокера рассказывает агентство Associated Press.

Читай также: Глобальное потепление ослабило Гольфстрим

Брокер, родившийся в Чикаго в 1931 году, с 1959 года работал в Колумбийском университете. 8 августа 1975 года журнал Science опубликовал статью Брокера о возможной смене климатической тенденции — от постепенного снижения глобальных температур, которое наблюдалось с 1940-х годов, к их росту. Таким образом, ученый закрепил в научной литературе термин «глобальное потепление», заменив словосочетание «непреднамеренное изменение климата» (inadvertent climate modification). Уже в докладе Национальной академии наук США 1979 года его главный редактор Джул Чарни из Массачусетского технологического института использовал термины «глобальное потепление» и «изменение климата» (climate change), чтобы подчеркнуть различные последствия роста концентрации CO2 в атмосфере. Агентство отмечает, что за столь раннее указание на этот феномен, определивший будущее климатической науки, Брокера называют «дедушкой климатологии».

Помимо этого Брокер известен также тем, что первым указал на важность термохалинной циркуляции в Мировом океане, иногда называемой «океаническим конвейером». Брокер опасался, что именно этот «конвейер» может оказаться слабым звеном климатической системы. Обладатель национальной научной медали 1996 года и член американской академии наук, Брокер, по словам климатолога Принстонского университета Майкла Оппенгеймера, был «готов отстаивать непопулярные позиции» и высказывать свою точку зрения даже тогда, когда его мало кто готов был слушать. В 1984 году, за четыре года до знаменитого выступления Джеймса Хансена в Конгрессе США, Брокер призвал конгрессменов финансировать климатическую науку на национальном уровне, чтобы понять, как работают взаимосвязи атмосферы, океанов, ледовых щитов и биосферы.

Напомним, ранее выяснилось, что глобальное потепление не прекратится еще около 1000 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.