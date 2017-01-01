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Самый дальний объект Солнечной системы оказался странной формы

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Ultima Thule имеет контактную систему без слияния.
Форма Ultima Thule
Форма Ultima Thule
NASA

Новые снимки, присланные New Horizons, были получены аппаратом всего через 9 минут после максимального сближения с объектом Пояса Койпера 2014 MU69, или Ultima Thule, произошедшего 1 января этого года. Как выяснилось, Ultima Thule представляет собой контактную двойную систему, где два тела обращаются вокруг общего центра масс, не сливаясь друг с другом.

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Как указывается на сайте миссии, новые снимки, сделанные New Horizons на расстоянии 8 862 километра от объекта, указывают, что доли Ultima Thule имеют иную форму, отличную от предполагаемой ранее. Как отмечается, доли оказались более плоскими и не похожи на сферы: одна из долей напоминает блин, а другая — сплющенный грецкий орех. Это очень необычная форма, и ученым еще предстоит понять, каким образом мог сформироваться подобный объект.

Ultima Thule — это последняя цель зонда New Horizons, запущенного в 2006 году. До этого автоматическая межпланетная станция NASA исследовала Плутон, крупнейшую карликовую планету нашей Солнечной системы. Как сообщается, передавать данные, полученные в ходе сближения с Ultima Thule, New Horizons будет в течение примерно 20 месяцев.

Самый дальний объект Солнечной системы оказался странной...
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Напомним, ранее сообщалось, что самый дальний объект Солнечной системы вращается подобно пропеллеру.

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Теги: Ultima Thule
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