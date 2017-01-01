Самый дальний объект Солнечной системы оказался странной формы

Ultima Thule имеет контактную систему без слияния.

Новые снимки, присланные New Horizons, были получены аппаратом всего через 9 минут после максимального сближения с объектом Пояса Койпера 2014 MU69, или Ultima Thule, произошедшего 1 января этого года. Как выяснилось, Ultima Thule представляет собой контактную двойную систему, где два тела обращаются вокруг общего центра масс, не сливаясь друг с другом.

Читай также: Странный астероид Оумуамуа оказался обломком кометы

Как указывается на сайте миссии, новые снимки, сделанные New Horizons на расстоянии 8 862 километра от объекта, указывают, что доли Ultima Thule имеют иную форму, отличную от предполагаемой ранее. Как отмечается, доли оказались более плоскими и не похожи на сферы: одна из долей напоминает блин, а другая — сплющенный грецкий орех. Это очень необычная форма, и ученым еще предстоит понять, каким образом мог сформироваться подобный объект.

Ultima Thule — это последняя цель зонда New Horizons, запущенного в 2006 году. До этого автоматическая межпланетная станция NASA исследовала Плутон, крупнейшую карликовую планету нашей Солнечной системы. Как сообщается, передавать данные, полученные в ходе сближения с Ultima Thule, New Horizons будет в течение примерно 20 месяцев.

Самый дальний объект Солнечной системы оказался странной... 0:00 / 00:12

Напомним, ранее сообщалось, что самый дальний объект Солнечной системы вращается подобно пропеллеру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.