Самый дальний объект Солнечной системы вращается подобно пропеллеру

Объект Ultima Thule засняли на видео.

Далекий объект пояса Койпера под названием Ultima Thule зрелищно вращается на новом видео, составленном на основе снимков, полученных при помощи зонда NASA New Horizons (Новые горизонты).



Межпланетная научная станция New Horizons прошла на расстоянии всего лишь 3500 километров от объекта Ultima Thule в предрассветные часы 1 января – что стало самым далеким пролетом мимо небесного тела в истории космических полетов. Объект Ultima Thule лежит на расстоянии свыше 6,4 миллиарда километров от Земли – за пределами орбиты Плутона, сближение с которым зонда New Horizons состоялось в июле 2015 г.

Это видео, которое члены научной команды миссии представили во вторник, 15 января, составлено на основе 7 часов съемки, проводившейся при финальном приближении зонда к объекту Ultima Thule, незадолго до того, как аппарат пронесся мимо этого "снеговика". В течение этих 7 часов зонд New Horizons преодолел расстояние до цели, составляющее 500 000 километров, оказавшись по истечении этого времени на расстоянии всего лишь в 28 000 километров от этого объекта, пояснили члены команды миссии.



И объект Ultima Thule выглядит все более четким по мере увеличения его размера в кадре.



"Масштаб первого снимка составляет 2,5 километра на один пиксель, а на последнем кадре он составляет уже всего лишь 0,14 километра на пиксель", - указали члены научной команды миссии New Horizons в описании к видео.



Объект Ultima Thule может стать не последней научной целью зонда New Horizons: космический аппарат NASA находится в полностью исправном состоянии и готов совершить еще один пролет мимо небесного тела, если NASA одобрит новую расширенную миссию.

