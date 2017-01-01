Странный астероид Оумуамуа оказался обломком кометы

Астрономы предположили версию происхождения астероида.

Доктор Зденек Секанин из лаборатории реактивного движения NASA, вероятно, нашел объяснение тому, что из себя представляет загадочный космический объект Оумуамуа, обнаруженный осенью 2017 года.

По мнению ученого, Оумуамуа — это обломок межзвездной кометы, сообщает издание Science Alert.

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С тех пор, как межзвездный объект Оумуамуа был впервые обнаружен в нашей Солнечной системе, он стал объектом огромного научного интереса.

Кроме «иностранного» происхождения, тот факт, что он не подвергался классификации, привел к возникновению ряда теорий. Хотя ученые предполагают, что это комета или астероид, появилось даже предположение, что Оумуамуа самом деле — межзвездный космический корабль.

Однако, недавнее исследование, возможно, наконец-то раскроет истинную природу этого объекта.

Секанин предполагает, что Оумуамуа — сигарообразный скальный фрагмент межзвездной кометы, распавшейся на части, прежде чем приблизиться к перигелию — ближайшей к Солнцу части орбиты.

В частности, Секанин, посвятивший 40 лет своей научной деятельности исследованию комет, ссылается на предыдущее исследование другого известного астронома — Джона Бортля — которое свидетельствует, что слабые кометы в почти параболических орбитах, приближаясь на расстояние, ближе чем одна астрономическая единица от Солнца, могут внезапно распасться незадолго до достижения перигелия. Другие исследования, по мнению Секанина, также указывают на то, что в некоторых случаях может остаться значительный фрагмент.

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Как отмечает ученый, этот фрагмент может состоять из неплотных гранул пыли и иметь экзотические формы, своеобразные вращательные свойства и чрезвычайно высокую пористость. Такой обломок может не содержать газа, который кометы выделяют при приближении к Солнцу, образуя свои знаменитые хвосты.

Под это описание идеально попадает Оумуамуа, чья удивительно продолговатая форма (длина в десять раз больше ширины) наводила на мысли о возможном искусственном происхождении.

Оумуамуа впервые зафиксировали 18 октября 2017 года телескопы системы Pan-STARRS, которая ищет астероиды, пересекающие земную орбиту.

После прохождения перигелия космический объект Оумуамуа начал двигаться со скоростью 44 км/с в направлении созвездия Пегаса. С такой скоростью он в будущем сможет покинуть пределы Солнечной системы - на это ему понадобится 23 тыс. лет.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы высчитали родную звезду астероида Оумуамуа.

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