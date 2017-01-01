Исследование: Память можно тренировать во сне

Имплицитная память может быть активна во сне.

Сотрудники Бернского университета (Швейцария) на примере 41 добровольца показали, что имплицитную память можно тренировать во сне. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Во время сна мозг человека фильтрует информацию, позволяя лучше запоминать увиденное за день. Авторы исследования считали, что заставить мозг при этом запоминать некую дополнительную информацию невозможно, но решили проверить. Для эксперимента они отобрали 76 участников, но только 41 из них прошел все обязательные стадии.

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Они проверили работу имплицитной (неосознанной) памяти на примере вымышленного языка. Во время медленноволнового сна, который проходит в четыре стадии и длится примерно 80–90 минут сразу после засыпания, они включали немецкоязычным участникам аудиозаписи, в которых проигрывались пары слов: немецкое и его придуманный аналог. Цель такого подхода состояла в том, чтобы увидеть, оставят ли такие пары след в имплицитной памяти людей.

Дабы проверить закрепленную взаимосвязь, исследователи проводили тест для каждого из участников после того, как они проснулись. Им вновь проговаривали слова несуществующего языка и просили представить объекты, которые могли бы обозначаться этими словами. Затем спрашивали, меньше или больше они обувной коробки. Такие вопросы, по словам ученых, апеллируют именно к неосознанной памяти. Вот как этот принцип описал один из первых авторов статьи Марк Цюст (Marc Züst):

“Имплицитную память сложно выявить. Наша задача состояла в том, чтобы докопаться до неявных и неосознанных воспоминаний через вопросы о семантических свойствах новых слов. Если вы говорите “бикутм“ и “птица“ спящим людям, их мозг может установить связь между уже известным понятием и совершенно новым. Этот след проявляется в период бодрствования и может повлиять на то, как человек отреагирует на “биктум“, даже если сам считает, что никогда раньше его не встречал“.

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Исследователи обнаружили, что участники правильно классифицировали размер объектов у неизвестных слов, но точность их ответов лишь на 10 процентов превышала случайную. Тест памяти проходил во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сканирование показало, что во время ответов активировался гиппокамп, и авторы признали в этом еще одно доказательство работы имплицитной памяти.

Сейчас ученые не могут сказать, поспособствует ли такой метод более быстрому запоминанию информации эксплицитно (осознанно), но надеются, что в будущем он поможет людям с различными когнитивными нарушениями.

Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперименты с участием людей, обладающих нарушениями в работе височной доли мозга. Они показали связь между нормальным функционированием гиппокампа и эксплицитной памятью.

Напомним, ранее ученые уже заявляли, что человек способен запоминать новую информацию во сне.

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