Биологи собрали в Тихом океане 50 тысяч мячиков для гольфа

Общая их масса - 2,5 тонны.

Американка Алекс Вебер, ее отец Майкл и морской биолог из Стэнфордского университета Мэтью Савока два года собирали в воде у побережья Калифорнии мячики для гольфа, улетающие туда из окрестных гольф-клубов — за это время им удалось накопить 50 тысяч мячиков общей массой около 2,5 тонны. Веберы и Савока написали статью для журнала Marine Pollution Bulletin, их историю рассказываетNPR.

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В окрестностях городка Кармел в штате Калифорния, где живут Веберы, находятся пять гольф-клубов, непосредственно примыкающих к тихоокеанскому побережью и берегам реки Кармел. NPR пишет, что однажды в 2016 году 16-летняя Алекс Вебер ныряла в воду у побережья и заметила, что дно в этом месте усеяно мячиками для гольфа. Вебер и ее отец фридайверы, они стали собирать мячики и складывать их у себя в гараже, а когда их накопилось несколько десятков тысяч, Алекс написала письмо стэнфордскому биологу и специалисту по пластику Мэтью Савоке, пригласив его посмотреть на коллекцию.

Веберы и Савока начали вместе нырять и собирать мячики, нагружая каяки: за один раз им удавалось собрать от 500 до 5 тысяч мячиков. Спустя два года работы и при помощи экологических организаций, которые подключили Веберы, из Тихого океана достали 50681 мячик, или примерно 2,5 тонны, лично авторы статьи извлекли из воды 39602 мячика.

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В статье говорится, что современные мячики для гольфа обычно делаются из полиуретанового эластомера и синтетического каучука с добавками оксида цинка, акрилата цинка и бензоилпероксида. Оксид и акрилат цинка крайне токсичны в морской среде, поэтому авторы статьи считают, что постепенное разрушение мячиков может приводить к загрязнению воды не только микропластиком, но и этими соединениями. Оценив степень разрушения собранных ими мячиков, авторы подсчитали, что в воду от них попало не менее 27,93 килограмма пластика.

С учетом того, что в год в одном гольф-клубе проходит примерно 62 тысячи раундов гольфа, а среднестатистический игрок за раунд теряет от одного до трех мячиков, в окружающую среду и в конечном итоге в океан могут попадать от 62 до 186 тысяч мячиков общей массой от 3,14 до 9,42 тонны. Авторы статьи не оценивали влияние такого количества мячиков на морских обитателей, но отмечают, что этот вопрос стоит исследовать.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли в желудке кашалота почти 30 кг пластика.

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