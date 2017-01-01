В Перу археологи нашли шокирующее захоронение

Сотни скелетов детей и лам обнаружили при раскопках.

Новое массовое захоронение доколумбовой культуры чиму с останками детей и лам обнаружено в Перу, сообщает Популярная механика со ссылкой на перуанского археолога Габриэля Прието.

Читай также: В Перу нашли мумии собак

“Мы обнаружили захоронение с останками 132 детей и 262 лам. Самым новым является то, что из 132 детей 10, по‑видимому, принадлежали к элите чиму. Они были облачены в головные уборы из перьев и одежду очень хорошего качества, расписанную материалами“, - заявил археолог.

По его словам, именно присутствие в захоронении останков детей местной знати является наибольшим сюрпризом. Сам факт человеческих жертвоприношений у чиму и ранее не вызывал сомнений, но было не очевидно, что своих детей отдавали на заклание и члены высших слоев общества.

Читай также: В жилом районе столицы Перу найдены две мумии доколумбовых времен

Возраст детей варьируется от 6 до 14 лет. Причины жертвоприношения сейчас, конечно, неизвестны, но, вероятнее всего, индейцы пытались таким образом получить подходящую для земледелия погоду.

Много веков назад в этих местах, на севере Перу, существовал Чимор — государство индейцев культуры чиму. В пору своего могущества Чимор был большой страной, контролировавшей изрядную часть территорий нынешних Перу и Эквадора, вдоль тихоокеанского побережья. Потом Чимор завоевали инки, а через несколько десятилетий — испанцы.

Это не первый случай открытия массовых ритуальных захоронений в тех местах. Несколько лет назад археологи нашли в Уанчакито на севере Перу захоронение 140 детей и 200 молодых лам, принесенных в жертву примерно 550 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу обнаружили астрономический комплекс, сооруженный 2500 лет назад.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.