Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Причину глобального потепления нашли в Сахаре

Комментариев: 0
Частички из пустыни переносились до Карибского моря.
Частицы из Сахары переносило в Карибское море
Частицы из Сахары переносило в Карибское море
Glossary.ru

Ученые Университета Рединга (Великобритания) обнаружили загадочное явление, которое может способствовать глобальному потеплению. Исследователи выявили крупные частицы пыли из пустыни Сахара, неизвестным способом оказавшиеся в Карибском море. Они были в 50 раз больше частиц, которые еще могут быть перенесены глобальными ветрами. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Читай также: Причиной глобального потепления 3 млн лет назад являются лесные пожары - ученые

Специалисты собирали пыль из пустыни в специальные уловители, расположенные на океанических буях, и подводные ловушки в пяти местах Атлантического океана с 2013 по 2016 год. Ранее считалось, что максимальный размер частиц, способных переноситься с воздушными потоками, составляет 0,01-0,02 миллиметра в диаметре. Однако ученые обнаружили частицы диаметром 0,45 миллиметра.

По словам исследователей, их открытие указывает на то, что существует атмосферный процесс или их сочетание, которые позволяют крупным частицам удержаться в воздухе. Возможно, что в этом играет роль заряд, накапливающийся на пыли, и действие электростатических сил. Однако само наличие таких частиц в воздухе должно значительно влиять на формирование облаков, а также циклы углерода. Соответственно, климатические модели, использующиеся для предсказания изменения климата, должны быть пересмотрены.

Кроме того, крупные частицы должны удаляться из атмосферы с каплями дождя. Попадая в океан, они быстрее тонут, доставляя питательные вещества на глубину, где влияют на рост водорослей и пищевые цепочки.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили причину глобального похолодания.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: глобальное потепление, Сахара, Карибское море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь