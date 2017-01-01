Скрытая от всех огромная колония пингвинов сильно уменьшилась

Пингвины жили незамеченными около трех тысяч лет.

Крупнейшая колония пинвинов Адели, насчитывающая около 1,5 миллионов особей, существовала на островах Денжер рядом с Антарктическим полуостровом около трех тысяч лет. Об этом первооткрыватели рассказали на ежегодной конференции Американского геофизического союза. По словам ученых, колония так долго оставалась незамеченной так долго, из-за того, что они не рассчитывали найти пингвинов в этом месте.

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В марте этого года американские исследователи под руководством Хизер Линч (Heather Lynch) из университета Стони Брук сообщили о крупнейшей колонии пингвинов Адели численностью около 1,5 миллионов особей. Птицы обитают на островах архипелага Денжер, который находится у оконечности Антарктического полуострова. Острова Денжер даже летом окружены паковым (многолетним) льдом, что затрудняет их изучение. Тем не менее Линч и ее коллеги исследовали один из островов архипелага и не нашли на нем птиц.

Однако в 2008-2009 годах экипаж судна, проходящего мимо островов Денжер, увидели на нем пингвинов, а в 2014 году исследователи проанализировали спутниковые снимки и обнаружили на них несколько крупных, ранее неизвестных колоний пингвинов. В следующем году ученые организовали экспедицию на острова Денжер и убедились, что птицы действительно там есть. Исследователи насчитали 751,5 тысяч гнезд и оценили общую численность колонии в 1,5 миллиона особей. Она оказалась крупнейшим скоплением пингвинов Адели в Антарктике.

Спутниковый снимок островов Денжер около Антарктического полуострова, на которых находится крупнейшая колония пингвинов Адели в Антарктике.

В новом исследовании Линч и ее коллеги проанализировали спутниковые снимки за 36 лет, с 1982 года, чтобы понять, как менялось количество пингвинов в колонии. Оказалось, что пик численности птиц пришелся на конец 1990-х годов. А за последние 20 лет она уменьшилась на 10-20 процентов, предположительно, из-за климатических изменений.

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На спутниковых снимках виден помет птиц и по его цвету можно определить рацион пингвинов. Птицы из разных колоний предпочитают питаться либо рыбой, либо крилем (мелкими рачками, которых вылавливают в промышленных масштабах). Пингвины Адели, обитающие на островах Денжер преимущественно питаются крилем. Так как архипелаг находится в труднодоступной зоне и промысловые суда до него не добираются, популяция криля в этих местах сохранилась и диета пингвинов осталась неизменной.

По помету пингвинов можно определить не только их рацион, но и время жизни колонии. Во время экспедиции ученые раскопали отложения, образовавшиеся в результате жизнедеятельности птиц, и отобрали образцы для проведения радиоуглеродного анализа. По словам исследователей, датировка была для них важна не только сама по себе. Они хотели понять, в чем было дело — они не замечали давно существующую колонию, или она недавно появилась. В результате оказалось, что пингвины обитали на островах Денжер в течение 2,8-2,9 тысяч лет. Другие колонии в этом районе возникли гораздо позже, около 600 лет назад.

Недавно исследователи выяснили, что крупнейшая в мире колония королевских пингвинов за последние 35 лет уменьшилась почти в 10 раз. В 1980-х годах численность колонии составляла около миллиона птиц. Сейчас, судя по спутниковым снимкам и по данным съемок с вертолетов, она не превышает 120 тысяч. Причины резкого падения численности пока неизвестны.

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