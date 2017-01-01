В Антарктиде нашли гигантскую колонию пингвинов

Колонию нашли при помощи спутника.

В северной части Антарктического полуострова ученые обнаружили гигантскую колонию пингвинов, в которой насчитывается около 1,5 миллионов особей. Опасные острова — так называется место, где обитает 751 527 пар пингвинов Адели (лат. Pygoscelis adeliae), - долгое время оставались недоступными для ученых. Обнаружить обитающих тут птиц удалось с помощью спутниковых снимков.

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Опасные острова труднодоступны для людей, но идеальны для пингвинов: глобальное изменение климата пока не сильно повлияло на эту территорию. Архипелаг даже летом окружен льдом, а его берега изрезанны скалами. Обнаружение крупной группы птиц для ученых оказалось полной неожиданностью. Как говорят орнитологи, это тот случай, когда заглядываешь туда, куда раньше просто никто не смотрел.

Первые признаки колонии были замечены с американского спутника Landsat, после чего к островам отправилась экспедиция. Подсчет птиц велся с помощью беспилотников, которые пролетали над островом и делали фотографии ежесекундно. Анализ полученных снимков проводился с помощью компьютера.

Ученые отмечают, что популяция пингвинов Адели на западе Антарктического полуострова в последнее время стремительно сокращается. Скорее всего, на это влияет изменение климата, сокращение площади льда и уменьшение количества криля — планктонных ракообразных, составляющих основу рациона пингвинов. Расположенные к востоку от Антарктического полуострова Опасные острова пока не столкнулись с этими проблемами.