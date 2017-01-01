Умной таблеткой можно управлять через смартфон

Таблетку распечатывают на 3D-принтере.

Команда исследователей из Массачусетского технологического института (МТИ), Университета Дрейпера и Женской больницы Бригама создала умную таблетку, распечатанную на 3D-принтере, которая способна выпускать лекарства в желудке и отслеживать температуру в течение месяца. Кроме того, ученые считают, что их изобретение обладает куда большим потенциалом. Работа описана в статье журнала Advanced Materials Technologies.

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Как только человек проглатывает эту таблетку, ее оболочка растворяется и обнаруживает маленькое устройство, принимающее Y-образную форму. Такая форма позволяет устройству закрепиться в желудке, где оно может оставаться до месяца, прежде чем отцепится и покинет тело через пищеварительную систему.

Таблетку питает маленькая батарея из оксида серебра, но специалисты исследуют и другие источники питания. Среди них — желудочный сок самого человека, принявшего таблетку.

В одной из «рук» Y находятся четыре маленьких отсека, в которых могут содержаться лекарства, выпуск которых происходит в течение нескольких дней. Ученые считают, что в итоге они смогут разработать лекарство, способное выпускать препараты посредством команд со смартфона.

У умной таблетки также есть датчик, отслеживающий температуру тела и передающий информацию на смартфон через Bluetooth. Ранее команда создала похожие датчики для умных таблеток, которые отслеживают жизненно важные признаки, включая дыхание и пульс.

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Пользователям не стоит беспокоится о том, что кто-то перехватит эту информацию или попытается контролировать умную таблетку: для этого есть встроенная функция безопасности, благодаря которой она может связываться только с устройством на расстоянии вытянутой руки.

Исследователи считают, что такая таблетка может быть очень полезной для пациентов с высоким риском инфекционных заболеваний. Например, люди, проходящие химиотерапию или принимающие иммунодепрессанты, могут проглотить таблетку, а она выпустит антибиотики при первых признаках инфекции.

Пока что команда протестировала таблетку только на свиньях, но ученые считают, что смогут начать проведение испытаний на людях в пределах двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, что придумана таблетка для вечной молодости.

Напомним, после провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.