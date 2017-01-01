Ученые хотят охладить Землю при помощи спреев

Эксперимент начнется в 2019 году.

Разговоры о подобном исследовании начали ходить в СМИ еще в прошлом месяце. Группа ученых из Гарвардского и Йельского университетов предложила "обмануть" Солнце "оригинальным, но пока еще не доказанным способом по борьбе с изменением климата". Но, как оказалось, речь шла лишь о том, чтобы проверить, осуществима ли солнечная геоинженерия с технической и экономической точек зрения в принципе.

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Как стало известно, идею подхватила другая группа гарвардских ученых, которая решила все же ее проверить в ходе эксперимента, который позволит определить влияния солнечной геоинженерии над нашей головой. Их эксперимент стоимостью в три миллиона долларов может начаться уже в следующем году, сообщает портал ScienceAlert. Более подробно о проекте сообщает журнал Nature.

Проект называется "Стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации" (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, SCoPEx) и должен стать частью программы Гарвардского университета по изучению солнечной геоинженерии (Harvard’s Solar Geoengineering Research Program). В то время как большинство исследований, посвященных воздействию распыленных химических веществ в атмосферу для охлаждения планеты, основаны на компьютерном моделировании, эксперимент SCoPEx предлагается провести в реальных условиях в стратосфере Земли.

В ходе эксперимента на высоту около 20 километров над поверхностью Земли планируется запустить воздушный шар, с помощью которого будет выпущен небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Как только вещество попадет в атмосферу, его частицы рассеются в воздушном пространстве протяженностью около 1 километра и диаметром в 100 метров. Затем, в течение 24 часов воздушный шар будет летать по этому полю рассеянных частиц, анализируя их поведение, а также наблюдать за происходящими в небе процессами.

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Исследователи хотят выяснить, могут ли частицы в атмосфере, отражающие солнечные лучи, повлиять на охлаждение поверхности планеты. В ходе эксперимента планируется частично воссоздать последствия извержения горы Пинатубо в 1991 году, которое привело к снижению температуры окружающего воздуха на 0,5 градуса Цельсия.

Вместе с тем солнечная геоинженерия имеет и свои недостатки. Согласно выводам некоторых более ранних исследований, распыление в атмосферу большого объема частиц, отражающих солнечный свет, может привести к серьезным последствиям, например, негативно повлияв на урожайность, погодные условия и озоновый слой. К слову, последний фактор объясняет то, почему команда исследователей эксперимента SCoPEx планирует использовать карбонат кальция. Предыдущие исследования показали, что данное соединение безопаснее всего для стратосферы.

Кроме того, эксперимент SCoPEx будет мелкомасштабным — объемы вещества, которое планируется выпустить в стратосферу, не будут превышать объемов выбросов обычным коммерческим пассажирским лайнером за одну минуту работы его двигателей.

Даже если эксперименты окажутся успешными и продемонстрируют, что солнечная геоинженерия стоит того, чтобы ее развивать, она не станет идеальным решением в вопросе борьбы с глобальным потеплением, отмечают исследователи. Человечеству по-прежнему будет необходимо сократить объемы выбросов углерода, так как именно они считаются основной причиной изменения климата. Кроме того, солнечная геоинженерия не сможет помочь в решении смежных вопросов, например, увеличении уровня кислотности океанских вод.

Напомним, Ранее сообщалось, что химики создали молекулу, способную противостоять парниковому эффекту.