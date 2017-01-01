Студенты сняли фильм на древневавилонском языке

Короткометражный фильм снят на основе древней поэмы.

Студенты Кембриджского университета сняли 20-минутный фильм на вавилонском диалекте аккадского языка, сообщает The Daily Mail. Сюжет фильма строится вокруг "Ниппурского бедняка" — поэмы вавилонской литературы, клинописную табличку с которой обнаружили в 50-х годах прошлого века.

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В районе Южной Месопотамии появилась одна из первых цивилизаций на Земле — шумеры. Именно они изобрели клинопись — древнюю форму письменности, которую позаимствовали носители семитских языков, населявшие территории рядом (генетическая принадлежность самого шумерского языка до сих пор не установлена, поэтому отнести его к родственникам соседних нельзя). К концу III тысячелетия до нашей эры шумерский язык был полностью вытеснен аккадским; из-за того, что на нем говорили сразу несколько древних народов (аккадцы, вавилоняне и древние ассирийцы), этот язык также принято называть вавилоно-ассирийским. Некоторые лингвисты, занимающиеся исследованием аккадского, также подразделяют его на диалекты в соответствии с тем, какие народы в каких областях Месопотамии на нем говорили: ассирийский, вавилонский, мариотский и теллбейдарский.

Аккадский язык вымер к началу I тысячелетия нашей эры, поэтому все известные данные о его фонологии были реконструированы при дешифровке клинописных табличек на основе информации о менее древних семитских языках. Собранные за почти триста лет данные об аккадском позволяют представить, как примерно звучал древний язык.

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Студенты Кембриджского университета изучали аккадский в рамках курса ассириологии под руководством профессора Мартина Вортингтона (Martin Worthington). В частности, студенты прочитали одно из произведений вавилонской литературы — поэму «Ниппурский бедняк». В центре сюжета — бедный житель Гимил-Нинурта, который продает свою одежду и покупает козу, после чего отдает ее в дар правителю города, который поступает с простолюдином нечестно. Гимил-Нинурта, взяв в долг одежду и колесницу у короля, является градоправителю сначала в образе царского гонца, а затем — врача, благодаря чему мстит обидчику.

Вортингтон утверждает, что снятая студентами короткометражка — первый фильм на вавилонском диалекте аккадского. Он надеется, что это поможет заинтересовать людей и "оживить" мертвый язык.

Глиняную табличку с поэмой длиной в 160 строк обнаружили в 1952 году в древнем религиозном комплексе Султантепе (на территории современной Турции) и впервые опубликовали в переводе четырьмя годами позже. Полный текст в транслитерации и перевод есть, к примеру, в Электронной библиотеке клинописи, — совместном проекте Института Макса Планка, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Оксфордского университета.

На клинописных табличках, обнаруженных на территории древней Месопотамии, обнаруживаются не только сказания и информация о жизни народов, но и научная информация. Например, два года назад ученые расшифровали табличку с описанием метода оценки положения Юпитера, который стал использоваться астрономами только в XIV веке нашей эры.

Напомним, ранее сообщалось, что компьютер научили оживлять древние языки.