Жизнь во Вселенной возможна лишь из-за давления света звезд - ученые

Без давления света мы бы не появились.

В новом исследовании, проведенном учеными из Австралийского национального университета, исследована природа космического явления, приводящего к снижению скорости формирования звезд, благодаря чему повышается вероятность зарождения и существования жизни.

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Главный автор этого исследования доктор Роланд Крокер (Roland Crocker) из Школы исследований в области астрономии и астрофизики Австралийского национального университета сказал, что его группа изучила особый механизм, посредством которого звезды развивают внутреннее давление, противодействующее гравитации, которое замедляет процессы звездообразования.



"Если бы звезды формировались слишком быстро, то они все оказались бы связанными в массивные скопления, где мощное излучение и взрывы сверхновых полностью "стерилизовали" бы планетные системы звезд, не давая в них зародиться жизни", - сказал он.



"Условия в таких массивных скоплениях звезд, вероятно, не позволили бы сформироваться даже самим планетам".

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В исследовании показано, что ультрафиолетовое и оптическое излучение, идущее со стороны молодых и массивных звезд, взаимодействует с газом, из которого недавно сформировались эти звезды, и космической пылью, которая затем рассеивает инфракрасный свет, в результате чего формируется давление, противодействующее гравитации.



"Явление, которое мы изучаем, происходит в галактиках и скоплениях галактик, в которых присутствует большое количество богатого пылью газа и формируются большие количества звезд с относительно высокой скоростью", - пояснил доктор Крокер.



"В галактиках, в которых звезды формируются более медленно – таких как наш Млечный путь – в замедлении звездообразования принимают участие другие процессы. Млечный путь формирует звезды со скоростью порядка двух новых звезд ежегодно".



Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Напомним, ранее была названа причина, уничтожающая жизнь во Вселенной.