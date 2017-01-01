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Дайвер заснял восьмиметрового морского единорога

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Пиросома, которую также называют морским единорогом, может достигать 18 метров в длину.
Морской единорог
Морской единорог
Скриншот видео

Дайвер из Новой Зеландии снял на видео восьмиметровую огнетелку, или пиросому — колониальное животное, которое за редкость и необычные характеристики иногда называют «морским единорогом». Историю рассказывает Washington Post.

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Пиросомы (Pyrosoma) — колониальные организмы, состоящие из тысяч зооидов, животных размером несколько миллиметров, которые крепятся к общей «тунике» и питаются фитопланктоном. Пиросомы могут достигать 18 метров в длину и обычно ярко светятся сине-зеленым светом.

Дайвер и видеограф Стив Хэтэуэй заметил пиросому 25 октября, во время погружения у небольшого вулканического острова в 50 километрах к северу от побережья Новой Зеландии. В интервью газете он отметил, что никогда раньше не видел пиросому такой длины. Хэтэуэй занимается подводной съемкой 11 лет и надеется, что его кадры вдохновят новое поколение дайверов, как когда-то подводная съемка вдохновила его самого.

Дайвер заснял восьмиметрового морского единорога
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Напомним, ранее сообщалось, что на большой глубине засняли редкого осьминога.

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Теги: видео, океан
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