Найдено лекарство от болезни Альцгеймера

Препарат препятствует укреплению бляшек в мозге.

Группа ученых во главе с доктором Лин Цзянем (Lin Jiang) и профессором биохимии Дэвидом Эйзенбергом (David Eisenberg) из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса открыла лекарство, которое препятствует креплению этих бляшек к клеткам мозга, предотвращая обширную гибель клеток. Ученым удалось идентифицировать место связывания бляшек бета-амилоида с его рецептором путем определения трехмерной структуры. Это стало значительным шагом в поисках лекарственного средства для предотвращения взаимодействия между токсичными белками и клетками мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemistry.

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"Мы искали молекулу, которая могла бы, подобно щиту, блокировать рецептор, предотвращая связывание бета-амилоида с клетками мозга, оберегая их от гибели", — рассказывает Цзян.

Чтобы найти нужную молекулу, Цзян с коллегами изучили базу данных, содержащую более 32 тысяч молекул. В этот список входят как препараты, безопасные для человека, так и те, что еще проходят клинические испытания или просто встречаются в природе. Это означало, что многие характеристики потенциальной молекулы уже известны, а значит, безопасны для человеческого организма. Из этого обширного списка выделили лекарственное средство ALI6, которое показало многообещающие результаты.

Специалисты подвергли клетки мозга мыши воздействию токсичных бета-амилоидных белков, а затем обработали некоторые из них с помощью ALI6 и сравнили количество погибших клеток. ALI6 почти предотвратил гибель клеток, вызванную бета-амилоидом, что указывает на то, что препарат может быть использован для лечения болезни Альцгеймера.

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Ученые называют ALI6 многообещающим кандидатом. Во-первых, он не токсичен, а во-вторых — способен переходить из кровотока в мозг: это критический признак для любого лекарственного средства, предназначенного для лечения расстройств центральной нервной системы, таких как болезнь Альцгеймера.

"В настоящее время многие препараты направлены на предотвращение накопления и превращения бета-амилоидных белков в бляшки. Однако, когда у человека диагностируют болезнь Альцгеймера, многие бета-амилоидные бляшки уже сформированы, поэтому возможности лечения нет", — говорит ученый.

Болезнь Альцгеймера — шестая по значимости причина смерти в Соединенных Штатах, где 5,7 миллиона человек на сегодня живут с этим недугом.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования сначала должны подтвердиться в ходе дальнейших испытаний на животных, прежде чем лекарство опробуют на людях.

Напомним, ранее сообщалось, что от болезни Альцгеймера нашли простое лекарство.