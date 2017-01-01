В августе на Землю прольется метеорный поток

Пик потока будет в ночь с 12 на 13 августа.

Последний месяц лета подарит жителям Земли самый красивый звездопад 2018 года – пик метеорного потока Персеиды наступит 12-13 августа

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Персеиды – метеорный поток, который проходит очень близко к Земле и оставляет очень красивый "звездный шлейф" за собой – он превосходит по яркости сияния многие другие звезды.

Наблюдать звездопад Персеиды можно будет после полуночи и до восхода – на пике в 2018-м ожидается до 100 метеоров в час.

Впервые звездопад Персеиды упоминается в древнекитайских летописях, которые датируются 36-м годом нашей эры. Персеиды — один из самых старых метеорных потоков и входит в тройку самых крупных звездопадов.

Звездопад Персеиды был хорошо известен и в средневековой Европе, где примерно в VIII веке метеорный поток называли "слезы непорочного Лаврентия".

Такое название звездопад Персеиды получил в связи с тем, что на самый активный период метеорного потока, а вернее в ночь на 11 августа, в Италии проходит фестиваль Непорочного Лаврентия. Праздник посвящен архидиакону римской христианской общины – он был казнен во время гонений в 258 году.

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Официальным открывателем звездопада Персеиды считается бельгийский астроном, математик и метеоролог Адольф Кетеле – он сообщил об этом метеорном потоке в августе 1835.

Количество метеоров, вспыхивающих в течение каждого часа, впервые подсчитали в 1839-м — максимальное количество метеоров за один час 179 лет назад достигало 160.

Образуется метеорный поток Персеиды в результате прохождения нашей планеты через шлейф пылевых частиц, размером с песчинку, которые выпускает комета Свифта-Туттля. Эти частицы, сгорая в земной атмосфере, образуют звездный дождь.

"Проливается" звездопад Персеиды сначала с наибольшей силой, затем постепенно слабеет. Белые метеоры Персеид резко прочерчивают небо — свечение наиболее ярких из них продолжается до нескольких секунд.

Орбитальный период кометы, которая движется в настоящее время к внешним границам Солнечной системы, составляет около 133 лет.

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Комета Свифта-Туттля в последний раз проходила мимо Солнца в декабре 1992. Посему Персеиды в течение нескольких лет, близких к 1992-у, были очень активными. Любители астрономии из центральной Европы в 1993-м в августе могли наблюдать от 200 до 500 метеоров в час.

Комета Свифта-Туттля вернется к небесному светилу снова лишь в 2126-м в июле.

Название звездопада произошло от созвездия Персея, откуда он берет свое начало. Активность метеорного потока Персеид из года в год непостоянна. Активность всплесков, как предсказывает теория, слабеть должна по мере увеличения расстояния между Землей и кометой.

Метеорный поток Персеиды в обычные годы от орбиты Земли относительно удален и находится снаружи. Повышение активности Персеид сопровождается периодическим сближением кометных следов с Землей.

Такие всплески активности случались в 2004, 2009 и 2016 годах. Следующее повышение активности метеорного потока ожидается в 2028-м.