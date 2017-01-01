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На Марсе продолжается глобальная пылевая буря

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Буря стала самой крупной с начала наблюдения за Красной планетой.
Сравнение поверхности Марса до и во время пылевой бури
Сравнение поверхности Марса до и во время пылевой бури

Первые признаки небольшой пылевой бури на Марсе были замечены учеными 30 мая. Она постепенно увеличивалась в размерах, лишив солнечной энергии марсоход Opporunity, и к 20 июня стала глобальной. Спустя месяц, Opporunity продолжает молчать, однако специалисты не теряют надежду на то, что после окончания шторма он сможет зарядись аккумуляторы и продолжить работу.

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Эта буря стала одним из крупнейших погодных катаклизмов на Марсе с периода начала наблюдений в 1960-х годах. Поэтому спутники MRO, Mars Odyssey и MAVEN заняты изучением самой пылевой бури с орбиты, а марсоход Curiosity, получающий энергию от радиоизотопного генератора – с поверхности.

Mars Odyssey использует прибор THEMIS, предназначенный для определения температуры Марса. Ученые отслеживают, как меняется температура поверхности, атмосферы и атмосферной пыли по мере эволюции бури. Эти данные помогут определить механизм, который заставляет марсианские пылевые бури превращаться из региональных в глобальные. Каждый марсианский год в течение засушливого сезона возникает много локальных и региональных бурь, активных в отдельных областях планеты. Но раз в 3-4 года (6-8 земных лет) они начинают расти, пока не охватывают весь Марс. Почему это происходит, планетологи пока не знают.

На спутнике MRO для изучения бури используются два инструмента: цветная камера MARCI делает общий снимок Марса в дневное время, а термосенсор MCS замеряет изменение температуры атмосферы на разной высоте.

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Как и на Земле, температура воздуха на Марсе оказывает большое влияние на силу и направление ветра. Ветер, в свою очередь, влияет на развитие бури: солнце нагревает поднятую в воздух пыль, увеличивая силу ветра и поднимая с поверхности еще больше пыли. Прибор MCS позволит изучить детали процесса: где сила ветра увеличивается и где снижается, насколько она совпадает с изменениями температуры воздуха.

Космический аппарат MAVEN оборудован набором приборов для изучения атмосферы Марса. Спутник изучает на сам шторм, а то, как он влияет на верхние (выше 100 км) слои атмосферы планеты, куда пыль не поднимается. Известно, что несколько миллиардов лет назад на поверхности Марса существовала вода, а температура была выше, и это означает, что планета обладала плотной атмосферой. Одна из основных задач MAVEN – понять механизм потери атмосферы Марсом. Ученые уже определили, что на снижение плотности атмосферы Марса до сегодняшнего состояния потребовалось бы несколько сотен миллионов лет, однако вклад бурь в этот процесс только предстоит оценить.

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Марсоход Curiosity – единственный аппарат, изучающий пылевой шторм с поверхности Марса. Он определяет количество и размеры частиц пыли, поднятых в атмосферу, а также то, как они рассеивают и поглощают свет. В исследовании задействованы камеры Mastcam, ChemCam и ультрафиолетовый спектрометр на комплексе климатических датчиков REMS. Последний также помогает определять колебания атмосферного давления Марса.

По мнению планетологов, пылевая буря на Марсе продлится несколько месяцев.

На Марсе продолжается глобальная пылевая буря
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Теги: Марс, пылевая буря
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