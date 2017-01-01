На Марсе продолжается глобальная пылевая буря

Буря стала самой крупной с начала наблюдения за Красной планетой.

Первые признаки небольшой пылевой бури на Марсе были замечены учеными 30 мая. Она постепенно увеличивалась в размерах, лишив солнечной энергии марсоход Opporunity, и к 20 июня стала глобальной. Спустя месяц, Opporunity продолжает молчать, однако специалисты не теряют надежду на то, что после окончания шторма он сможет зарядись аккумуляторы и продолжить работу.

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Эта буря стала одним из крупнейших погодных катаклизмов на Марсе с периода начала наблюдений в 1960-х годах. Поэтому спутники MRO, Mars Odyssey и MAVEN заняты изучением самой пылевой бури с орбиты, а марсоход Curiosity, получающий энергию от радиоизотопного генератора – с поверхности.

Mars Odyssey использует прибор THEMIS, предназначенный для определения температуры Марса. Ученые отслеживают, как меняется температура поверхности, атмосферы и атмосферной пыли по мере эволюции бури. Эти данные помогут определить механизм, который заставляет марсианские пылевые бури превращаться из региональных в глобальные. Каждый марсианский год в течение засушливого сезона возникает много локальных и региональных бурь, активных в отдельных областях планеты. Но раз в 3-4 года (6-8 земных лет) они начинают расти, пока не охватывают весь Марс. Почему это происходит, планетологи пока не знают.

На спутнике MRO для изучения бури используются два инструмента: цветная камера MARCI делает общий снимок Марса в дневное время, а термосенсор MCS замеряет изменение температуры атмосферы на разной высоте.

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Как и на Земле, температура воздуха на Марсе оказывает большое влияние на силу и направление ветра. Ветер, в свою очередь, влияет на развитие бури: солнце нагревает поднятую в воздух пыль, увеличивая силу ветра и поднимая с поверхности еще больше пыли. Прибор MCS позволит изучить детали процесса: где сила ветра увеличивается и где снижается, насколько она совпадает с изменениями температуры воздуха.

Космический аппарат MAVEN оборудован набором приборов для изучения атмосферы Марса. Спутник изучает на сам шторм, а то, как он влияет на верхние (выше 100 км) слои атмосферы планеты, куда пыль не поднимается. Известно, что несколько миллиардов лет назад на поверхности Марса существовала вода, а температура была выше, и это означает, что планета обладала плотной атмосферой. Одна из основных задач MAVEN – понять механизм потери атмосферы Марсом. Ученые уже определили, что на снижение плотности атмосферы Марса до сегодняшнего состояния потребовалось бы несколько сотен миллионов лет, однако вклад бурь в этот процесс только предстоит оценить.

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Марсоход Curiosity – единственный аппарат, изучающий пылевой шторм с поверхности Марса. Он определяет количество и размеры частиц пыли, поднятых в атмосферу, а также то, как они рассеивают и поглощают свет. В исследовании задействованы камеры Mastcam, ChemCam и ультрафиолетовый спектрометр на комплексе климатических датчиков REMS. Последний также помогает определять колебания атмосферного давления Марса.

По мнению планетологов, пылевая буря на Марсе продлится несколько месяцев.