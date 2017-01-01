Ученые: Марс был влажной пустыней

Марс все же был в основном влажным и теплым.

Климат древнего Марса является в настоящее время предметом горячих дискуссий. Часть исследователей считает, что Марс был теплым и влажным, подобно Земле, в то время как другие исследователи уверены в том, что основная часть поверхности ранней Красной планеты была покрыта льдом. В новом исследовании планетологи во главе с Рамзесом Рамиресом из Института наук о Земле и жизни Токийского университета, Япония, показывают, что поверхность раннего Марса могла быть покрыта льдом лишь частично, причем на остальной части поверхности могли поддерживаться теплые климатические условия и идти дожди.

Читай также: Ученые: Марс был теплым и влажным

В настоящее время ученые уже сошлись в едином мнении по поводу наличия воды на древнем Марсе – вода на Красной планете определенно присутствовала. Однако споры о характере климата древнего Марса не утихают уже в течение нескольких десятилетий. Марс демонстрирует удивительно богатые ландшафты, включающие речные долины, котловины древних озер и возможные береговые линии древних океанов. Эти геологические формы указывают на то, что в древности Марс мог быть теплым и влажным, подобно Земле.



Однако сторонники альтернативной гипотезы относительно климата древнего Марса также имеют свои аргументы. Так, исследования показали, что количества солнечной энергии, достигающей Красной планеты в древности, были недостаточными для поддержания теплого и влажного климата. Кроме того, было показано, что при наличии на поверхности Марса большого количества льда наблюдаемые долины и котловины озер могли образоваться в короткие периоды таяния льда.

Читай также: Ученые нашли ключ к жизни на Марсе

В новой работе Рамирес и его команда показывают, что Марс все же был в основном влажным и теплым, поскольку обширный геологический и климатологический анализ не выявил признаков обширного обледенения поверхности планеты. Также согласно исследователям, климат древнего Марса был не настолько влажным, как климат Земли – уровень осадков составлял примерно 10 сантиметров в год и менее, что сравнимо с уровнем осадков самых засушливых областей земного шара.



Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.