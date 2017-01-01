След человечества: Геологи выделили новейший период в истории Земли

Последние 4200 лет признаны отдельным периодом в хронологии нашей планеты.

Как сообщает BBC, геологи назвали этот период "мейгалейским”. Начало мейгалейского периода ознаменовала сильнейшая засуха, погубившая многие цивилизации по всему миру, включая Египетскую, Эллинскую и Месопотамскую.

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Напомним, что мы живем в эпоху под названием голоцен, которая началась около 11700 лет назад с завершением ледникового периода и зарождением цивилизаций. Согласно Международной комиссии по стратиграфии (ICS), а именно эта организация отвечает за официальную хронологию времени, голоцен должен в свою очередь делиться на 3 этапа. Новейший - мейгалейский - геологи предлагают завершить 1950-м годом, но этот вопрос пока что не решен. Многие эксперты относятся к такому временному делению скептически, так как считают, что делать далеко идущие выводы касательно новейшей истории пока рано.

Однако международная геохронологическая (или стратиграфическая) шкала, отображающая историю Земли, все равно будет обновлена. Шкала, известная нам еще со школьных уроков географии, показывает всю хронологию существования нашей планеты, начиная с ее появления около 4,6 миллиардов лет назад, деля время на эры, периоды и эпохи. Один период от другого отделяют глобальные изменения, такие, как раскол континентов или появление определенных типов животных и растений.