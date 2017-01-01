Непонятное слово поссорило интернет
Короткий аудиролик разделил пользователей на две половины.
Помните знаменитое сине-золотое платье? Сколько споров было по его поводу. Но нашелся претендент на звание самого спорного слова.
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Часть пользователей четко слышит слово “Лорел“, а другие слышат что-то наподобие “Йенни“. А кто-то - оба слова.
Мы предлагаем вам прослушать запись и указать, что именно услышали - Yanny или Laurel.
Лорел или Йенни? Что ты слышишь?
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Пользователь milinda решил разобраться, почему так происходит. Оказалось, что при разных скоростях слышно разные слова.
Yanny или Laurel?
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