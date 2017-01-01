Непонятное слово поссорило интернет

Короткий аудиролик разделил пользователей на две половины.

Помните знаменитое сине-золотое платье? Сколько споров было по его поводу. Но нашелся претендент на звание самого спорного слова.

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Часть пользователей четко слышит слово “Лорел“, а другие слышат что-то наподобие “Йенни“. А кто-то - оба слова.

Мы предлагаем вам прослушать запись и указать, что именно услышали - Yanny или Laurel.

Лорел или Йенни? Что ты слышишь? 0:00 / 00:04

Пользователь milinda‏ решил разобраться, почему так происходит. Оказалось, что при разных скоростях слышно разные слова.