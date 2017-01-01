Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Непонятное слово поссорило интернет

Комментариев: 0
Короткий аудиролик разделил пользователей на две половины.
Пользователи слышат разные слова
Пользователи слышат разные слова
pxhere.com

Помните знаменитое сине-золотое платье? Сколько споров было по его поводу. Но нашелся претендент на звание самого спорного слова.

Читай также: Самую худшую песню в мире удалили с YouTube

Часть пользователей четко слышит слово “Лорел“, а другие слышат что-то наподобие “Йенни“. А кто-то - оба слова.

Мы предлагаем вам прослушать запись и указать, что именно услышали - Yanny или Laurel.

Лорел или Йенни? Что ты слышишь?
0:00 / 00:04

Пользователь milinda‏ решил разобраться, почему так происходит. Оказалось, что при разных скоростях слышно разные слова. 

Yanny или Laurel?
0:00 / 00:45

Поделись:
Теги: интернет, слово, звук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь