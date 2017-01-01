На Солнце обнаружили волны как в океане

Волны Россби были предсказаны.

Команда ученых под руководством доктора Бьорна Лоптиена из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка, Германия, открыла новые волны в атмосфере Солнца. Как описывает команда, эти волны, известные как волны Россби, распространяются в направлении противоположном направлению вращения светила; продолжительность их существования составляет несколько месяцев; максимальные амплитуды достигаются близ экватора Солнца. В течение 40 лет ученые предполагали существование таких волн на Солнце, поскольку волны этой разновидности должны присутствовать в любой системе, в которой происходит вращение жидкости или газа. Теперь исследователи смогли однозначно обнаружить и охарактеризовать эти волны. Солнечные волны Россби близки к волнам Россби наблюдающимся на Земле, в атмосфере и океанах.

Волны Россби

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Почти на каждой карте погоды северного полушария Земли хорошо видны атмосферные волны Россби. Они наблюдаются как меандр (извилины) высотного струйного течения, отделяющего холодный полярный воздух от более теплого субтропического воздуха, расположенного к югу. В принципе волны этого типа (часто называемые планетарными волнами) возникают на любой вращающейся сфере под действием силы Кориолиса.

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Существование волн Россби на звездах было предсказано почти 40 лет назад, однако наблюдать их не представлялось возможным, поскольку они имеют очень небольшие амплитуды и периоды в несколько месяцев. В новом исследовании команда Лоптиена смогла преодолеть эти трудности, проанализировав результаты многолетних наблюдений нашего светила при помощи инструмента Heliospheric and Magnetic Imager (HMI), расположенного на борту космической обсерватории NASA Solar Dynamics Observatory (SDO). Разрешение этого инструмента позволило наблюдать гранулы в фотосфере Солнца, движение которых дало возможность отследить крупные вихревые потоки, вызываемые волнами Россби, объяснили ученые.