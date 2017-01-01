Человек вышел из Африки на 20 тысяч лет раньше, чем считалось

Останки древнего человека нашли в пустыне Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии, в пустыне Нефуд нашли человеческую кость - среднюю фалангу среднего пальца, принадлежавшую представителю Homo sapiens. Опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution результаты изотопного анализа свидетельствуют о том, что возраст находки — 88 тысяч лет. Эта датировка переворачивает представления ученых о миграции человека из Африки; до сих пор материальных свидетельств присутствия H. sapiens вне Африки раньше 60−70 тысяч лет не было.

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Родина человека - Африка; именно там происходила эволюция приматов, приведшая к появлению нашего вида, именно там антропологи находят древнейшие останки человека разумного. Пока что абсолютный рекорд — 315 тысяч лет; таков возраст останков человека современного вида, найденных в Марокко в 2017 году. Самые ранние свидетельства миграции человека из Африки — генетические; анализ ДНК денисовского человека, например, можно интерпретировать и как доказательство его скрещивания с H. sapiens уже 100 тысяч лет назад. Однако самые древние останки, которые удалось обнаружить на территории первоначального расселения, в Средней Азии, датируются 60−7- тысячами лет.

Во времена жизни человека, которому принадлежала кость, пустыня Нефуд была не пустыней, а саванной, с более благоприятным климатом и большим числом источников питьевой воды. Люди, населявшие ее 88 тысяч лет назад (или, вернее, их предки), вероятно, пришли на Аравийский полуостров через Баб-эль-Мандебский пролив, который во времена оледенения был намного мельче и короче, чем сейчас.