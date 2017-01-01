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Хирурги впервые провели повторную пересадку лица

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У пациента началось отторжение, потому была проведена повторная пересадка.
Хирурги провели повторную пересадку лица
Хирурги провели повторную пересадку лица

Французские хирурги провели первую в мире операцию по повторной пересадке лица. У пациента, который получил новое лицо семь лет назад, началось отторжение донорских тканей, и врачи приняли решение о повторной трансплантации. Перед новой операцией мужчина провел около полутора месяцев в искусственной коме. О завершении процедуры сообщило издание The Local.

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Впервые частично пересадить ткани лица удалось в 2005 году, пациенткой стала француженка Изабель Динуар, пострадавшая от собачьих укусов. После операции женщина прожила более 10 лет и скончалась от онкологического заболевания в 2016 году.

Первым пациентом, прошедшим повторную пересадку лица, стал сорокалетний француз. 30 ноября 2017 года врачи удалили ему неприжившиеся ткани лица, затем пациента ввели в искусственную кому. Операция прошла в середине января 2018 года, она длилась практически весь день. Официальные представители французской системы здравоохранения заявили: “Этот трансплантат впервые показывает, что ретрансплантация возможна в случае хронического отторжения тканей“. Сделать окончательный вывод об успехе операции врачи смогут лишь через несколько недель.

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Операция по пересадке тканей лица остается одной из самых сложных процедур, с 2005 года во всем мире провели менее 40 таких вмешательств. Шестеро пациентов, прошедших процедуру, умерли. Причиной смерти чаще всего становятся нарушения работы иммунной системы: чтобы избежать отторжения тканей, пациенту приходится всю жизнь принимать препараты, подавляющие иммунитет. Они делают организм более уязвимым для инфекционных и онкологических заболеваний. Эксперты считают, что такие препараты могли стать одной из причин болезни Изабель Динуар.

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Теги: пересадка, хирургия, Франция, лицо
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