Рашисты будут разрабатывать "историко-культурный" стандарт.

| Автор: Соколенко Виктория

Путин поручил подготовить механизм по контролю рынка компьютерных игр. В связи с этим был подготовлен указ "Об утверждении основ государственной политики РФ в области исторического образования".

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Цензура в играх нужна будет для "исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, порочащих представление об истории и роли и месте России в мире". Кроме того, военный преступник хочет, чтобы в его стране заменили иностранные онлайн-платформы местными аналогами, увеличили финансирование на создание исторических фильмов. Естественно, с распространением пропаганды.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что из-за видеоигр у подрастающего поколения, которое живет в стране-террористке, может "формироваться ее негативный образ".

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