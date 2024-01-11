Милый драчун с большими когтями: в Tekken 8 добавили Панду

Релиз Tekken 8 намечен на 26 января на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

| Автор: Соколенко Виктория

Разработчики Tekken 8 показали новый трейлер игры с довольно милым, но в то же время опасным персонажем – Пандой. В предыдущих сериях скин Панды был доступен только как альтернативный вид ведмедя Кумы. Сейчас это самостоятельный боец.

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Животное украсили браслетами и косынкой. Есть даже рюкзак в виде сердечка. Однако, Панда мастерски владеет боевыми искусствами. И является грозным соперником для любого другого бойца.

Напомним, ранее мы писали о том, что раскрыты системные требования к Tekken 8.

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